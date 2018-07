Borrell confirma que no ve cambios en la actitud del Gobierno de Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este domingo que no ve ningún cambio en la actitud del Govern respecto al Estado: "Yo no he percibido un cambio".

En una entrevista de El País recogida por Europa Press, ha sostenido que no aprecia ningún cambio en el independentismo, aunque el Gobierno central "está haciendo un esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo".

Ha señalado que no pueden impedir que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, insista en el derecho a la autodeterminación, pero "tendrá que escuchar también al presidente del Gobierno cuando le dice que tal cosa no va a ocurrir".

Preguntado por la decisión de la justicia alemana sobre la extradición del expresidente Carles Puigdemont, ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha avisado de que "respetar no significa estar de acuerdo, ni no poder analizar".

Borrell ha afirmado que la sentencia dice que "en la rebelión no se usó la fuerza en grado suficiente como para torcer la voluntad del Gobierno contra la que iba dirigida", por lo que considera que evidencia la existencia de rebelión.

"No dice que no la hubiera: dice que no fue lo suficientemente fuerte. Ese es un juicio de valor", ha sentenciado.

Además, ha asegurado que el independentismo ha hecho una campaña de descrédito de las instituciones españolas "que ha tenido un cierto éxito por incomparecencia del contrario". Por eso, cree que "hay que combatir ese relato" del independentismo y ha explicado que él lo va a hacer en el extranjero.