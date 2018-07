Vapuleo parlamentario en la primera comparecencia de Pedro Sánchez

Desde Podemos, pasando por los separatistas, hasta llegar a Ciudadanos y el PP. Los grupos han vapuleado este martes a Pedro Sánchez en una comparecencia en la que pretendía explicar sus planes de Gobierno. El abandono de su compromiso de publicar los beneficiarios de la amnistía, su fracaso con la negociación de RTVE, su rechazo a una comisión de investigación en la que comparezca Juan Carlos I… Es decir, sus últimas actuaciones le han granjeado al líder del Ejecutivo una sucesión de críticas de los partidos de la oposición.

El primero, el portavoz popular Rafael Hernando, que ha asegurado que los españoles no se merecen un presidente como Pedro Sánchez, que por "pagar sus favores" para llegar al Gobierno cuestiona el pacto constitucional o utiliza la política penitenciaria como "moneda de cambio". Por ello, le ha pedido que aclare "si está con España" o con los que quieren romperla. La intensidad del discurso de Hernando, y que ha superado con creces su tiempo de intervención, han provocado un rifirrafe con la presidenta del Congreso , Ana Pastor, que le ha llamado en varias ocasiones al orden.

Socios que se convierten en enemigos

Tras el popular, ha sido el turno de Ione Belarra. La portavoz adjunta de Podemos ha iniciado su discurso evidenciando que Pedro Sánchez no tuvo un "papel clave" en el último Consejo Europeo. Tras ello, ha cargado contra el presidente del Gobierno por no publicar la lista de defraudadores, "a pesar de que hay más de diez vídeos circulando por internet en los que usted se compromete a publicarlos y cuando el propio Rey emérito podría estar entre esos defraudadores". Belarra también ha advertido a Sánchez de que el Gobierno no podrá contar con el apoyo de su grupo a los próximos Presupuestos si se limitan a hacer "meros retoques cosméticos".

Los supuestos aliados de Pedro Sánchez no lo han dejado ahí. Alberto Garzón también ha afeado a Pedro Sánchez que "no haya hecho referencia al escándalo de la monarquía" en su discurso y ha pedido a Pedro Sánchez que se sume a la comisión de investigación que propone Unidos Podemos para que comparezca en el Congreso Juan Carlos I.

"¿No debería esta Cámara preocuparse porque miembros de la Casa Real hubieran hecho actividades ilegales? Porque afecta a la decencia y a la imagen de nuestro país. Señor Sánchez, una comisión de investigación es lo que procede y le invitamos a que sume a un proceso que ya forma parte de muchos grupos", ha terminado.

Críticas también de los separatistas

Además de amenazar a Sánchez con un nuevo referéndum ilegal, los separatistas también han cargado contra Pedro Sánchez por no hacer políticas de izquierdas. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido al presidente del Gobierno que no le va votar ninguna iniciativa a favor si lo que pretende es "tomarles el pelo".

Por su parte, Carles Campuzano, del PdeCAT ha advertido a Sánchez que "la regla de gasto tiene que ser flexibilizada este año", además de recordarle que "llegó al Gobierno a través de nuestros votos, no se quede usted sólo en buenas palabras con nosotros porque entonces no tendrá nuestro apoyo".

Y desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, además de pedir el acercamiento de etarras al País Vasco, ha advertido a Sánchez de que "la Ley de Memoria Histórica tiene grandes potencialidades y no hace falta reformarla sino impulsar acciones concretas".

Un alquiler muy alto

Por su parte, Albert Rivera ha echado en cara a Pedro Sánchez que, por su llegada a la Moncloa, "el futuro de España está pagando un alquiler a un precio muy alto. Un alquiler que se paga al señor Torra, a Pugdemont, a Bildu, al PNV y al señor Iglesias". Y ha resaltado la "indecente" actitud equidistante que mantiene el Presidente del Gobierno en Cataluña "entre golpistas y demócratas".

"No propone nada, solo volver al pasado", ha continuado refiriéndose al discurso de Sánchez. "El socialismo en Europa suena al siglo XX, pero estamos en el siglo XXI", ha subrayado Rivera, lamentando, además, que haya planteado la subida de ocho impuestos: "a las familias, a la muerte, a los conductores con el 'dieselazo'...".

Al igual que Podemos, ha recordado que Sánchez se comprometió a publicar la lista de defraudadores fiscales: "¿Hay algún socialista en esa lista?", se ha preguntado el líder naranja.