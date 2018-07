"Confía en mí, seguro que vamos a ganar". Incluso con las votaciones en marcha, en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría afirmaron que podían ganar. La noche previa Javier Arenas y Fernando Martínez-Maillo, entre otros, se emplearon a fondo para convencer a los compromisarios. Llamaron una, dos, tres veces. "Nuestros datos son los buenos", aseguraron. José Luis Ayllón siempre destacó que estaban por encima del 60%. Fátima Báñez ya se veía de secretaria general. Y llegó el batacazo.

La todopoderosa vicepresidenta cayó contra un vicesecretario general que en sus inicios del proceso no tuvo ningún apoyo territorial. Menos aún del aparato. Confirmados los resultados, salió escoltada rumbo al auditorio sin perder la sonrisa, pero visiblemente abatida. Ya dentro, recibió el cariño de Mariano Rajoy y dio la enhorabuena a Pablo Casado. María Dolores de Cospedal, a la que no mentó cuando citó a las principales mujeres del PP en su discurso, le dio dos besos.

Ahora, Santamaría tiene que pensar qué quiere hacer a la sombra de Casado. No será su secretaria general pero, a partir de ahí, tiene múltiples posibilidades, como entrar en la dirección del partido o del Grupo Popular en el Congreso o ser candidata en las elecciones autonómicas y locales. "Ahora toca integrar y hay que trabajar juntos. Yo lo voy a hacer", dijo. "No voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", añadió en sus primeras declaraciones tras su fracaso.

La consternación entre los suyos fue total. Maillo, que ya tenía atado seguir en la dirección como coordinador en caso de que Santamaría ganara, afirmó que al PP no le costará mucho superar las grietas del proceso. Él, de hecho, no tiene mala relación con Casado, como tampoco Juan Manuel Moreno, que rápidamente fue a hablar con el nuevo presidente. "El PP andaluz estará contigo", destacó públicamente.

El PP vasco, que también se decantó por Santamaría, apeló a la unidad. Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal o Borja Sémper trataron de recomponerse y felicitaron al nuevo líder. "Enhorabuena a Casado por su victoria y empuje. Comienza una nueva etapa que ojalá sea de unidad y positiva para España", escribió el portavoz del partido en el Parlamento autonómico en las redes sociales.