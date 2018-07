Casado se reúne con Aznar en Génova13

José María Aznar volverá a pisar la sede nacional de su partido. La última vez que acudió fue a un Comité Ejecutivo, en diciembre de 2015, y fue sentado en un lateral y no en la mesa central junto a Mariano Rajoy. Después dejó la presidencia de honor del PP por su distanciamiento con el ya expresidente, del que no ha dudado en criticar su política. No fue invitado al Congreso extraordinario del pasado fin de semana.

Ahora, Pablo Casado busca la reconciliación con Aznar, del que fue su jefe de campaña. Tal y como avanzó este diario, se reunirá con él esta mañana en Génova13 y el PP distribuirá imágenes del encuentro. Lo hace después de que el lunes despachara durante 90 minutos con Rajoy.

Fuentes de la Fundación FAES se felicitaron de la vuelta a "la normalidad", una expresión que también utilizó Teodoro García, el jefe de campaña de Casado, en una entrevista en Es La Mañana de Federico. "Todos los presidente del PP tienen su casa en Génova13 y hay que enmarcarlo en la más absoluta normalidad. Todos han contribuido a construir el PP y todos merecen nuestro respeto y consideración", destacó.