Alejandro Fernández pronostica "encuestas en medios concretos que nos dirán que nos hundimos"

Alejando Fernández ha estado en Es la Mañana de Federico analizando la situación en el PP y también los últimos sucesos del golpe en Cataluña. El diputado regional del PP, que suena con fuerza para sustituir a García Albiol como presidente del PP en Cataluña, ha advertido de que "en las próximas semanas" habrá "tres o cuatro encuestas en medios muy concretos" en las que se dibujará un panorama dramático con el PP: "Van a decir que nos hundimos hasta el fondo", ha advertido con cierto humor.

Además ha agradecido desde los micrófonos de esRadio a Pablo Casado "el gesto" de trasladar el comité ejecutivo a Barcelona. Fernández fue uno de los primeros en mostrar públicamente su apoyo al actual presidente del PP en las primarias. Ha explicado que "el PP es un gran partido y las grandes organizaciones saben cuándo tienen que cambiar, desde el reconocimiento a las personas que lo dirigieron en las anteriores etapas".

De esta forma, "igual que en los 90 con Aznar hubo un cambio, luego lo hubo con Rajoy, cada etapa se agota y se inicia una nueva". Según Alejandro Fernández, "en Cataluña, debido seguramente a la situación tan difícil que vivimos, fuimos los primeros en interpretar la necesidad de ese cambio". Y por ello, "fuimos los primeros presidentes provinciales en apoyar a Casado".

Sobre las contundentes declaraciones de Casado sobre el separatismo, Fernández ha asegurado que "Casado tiene muy claro lo que hay que hacer en Cataluña" y que lo tiene claro porque "es muy sencillo lo que hay que hacer". Ha añadido que "todos creemos en el diálogo como elemento fundamental en política", en referencia a la insistencia de Pedro Sánchez de dialogar con Torra.

No obstante, Fernández ha recordado que "desde el 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando los separatistas derogaron el estatuto y la Constitución con la ley de transitoriedad y decidieron ir por la vía de la ilegalidad, con gente así no puedes dialogar". Frente a ellos, "sólo puedes aplicar la fortaleza democrática, que es un camino tortuoso y poco popular pero es el único que te puede llevar al éxito".

El resto, ha remarcado, "son cantos de sirena buenistas que, además, no se corresponden con la realidad". De esa forma, "se nos intenta vender un escenario de distensión que no es tal" y la muestra "son los pasos del PDeCAT, que sigue por la vía que no admite debate sino la independencia sea como sea".

Ante las noticias que apuntan a la vuelta de Xavi García Albiol a Badalona ha tenido palabras de reconocimiento para el todavía presidente del PP catalán. "El discurso del PP en el parlamento catalán siempre ha sido claro y beligerante", y "ha mostrado contundencia contra el separatismo". Además ha sido muy claro sobre los errores cometidos hasta ahora. "Nos toca recibir los golpes de 30 años de cierta condescendencia con el nacionalismo por parte de todos los gobiernos anteriores y de todos los partidos".

Relación con Cs

Alejandro Fernández ha dejado claro que su relación con Inés Arrimadas "es muy cordial" ya que "estamos en el mismo bando, y en este caso no me importa hablar de bandos cuando hablamos de la libertad". Fernández ha explicado que "podemos tener alguna discrepancia pero cuando hablamos del futuro de la unidad de España la relación no sólo debe ser cordial sino que lo es, y de máximo respeto".

Ruptura negociaciones Casado-Soraya

A nivel nacional, Fernández ha comentado también las negociaciones de los equipos de Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Al respecto ha dicho que "las negociaciones nunca están cerradas, porque somos compañeros de partido, y siempre hay posibilidad de acuerdo". No obstante, ha mandado un mensaje: "La generosidad tiene que venir de todos los sitios y debe haber una aceptación de la situación". Una situación que es la de un congreso y la victoria de una de las listas.

También ha pedido "no centrarse en el puesto que se le ofrece a una persona determinada sino intentar integrar y llegar a un acuerdo".