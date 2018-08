Carmena presenta su inútil tarjeta de vecindad como solución a la presencia de manteros

Según Manuela Carmena, el citado documento, que en realidad no tiene ningún valor legal ni permite a sus poseedores tener un trabajo, puede ayudar a los manteros a salir de la venta ilegal, de la que dice que "no es deseable", pero que "no es un problema".

Así lo ha indicado Carmena en declaraciones a los periodistas tras haber participado en la ofrenda floral de la Virgen de La Paloma, donde ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando "para que los colectivos que venden productos falsificados los dejen de vender".

"Pero, va a ser difícil que los dejen de vender, si el Ayuntamiento no les de una oportunidad de trabajo, por eso el Ayuntamiento ha diseñado la Tarjeta de Vecindad para ayudarles a que salgan poco a poco, para ayudarles a salir de la venta de productos ilegales", ha sostenido la alcaldesa sin explicar muy bien cómo va a hacer esto un documento que no tiene validez legal.

Carmena ha señalado también que desde el Consistorio han preparado una instrucción técnica para "mejorar la actividad en relación con este comercio ambulatorio" y "garantizar que haya la seguridad y el orden" que "necesita" la ciudad, aunque no ha dado más detalles.

La regidora ha asegurado que al Ayuntamiento le "preocupa mucho" que haya un colectivo de personas "que llevan a cabo actividad irregular", por ello emprendieron la medida de la Tarjeta de Vecindad. "Hay que ir a la causa y no al efecto. Si no hubiera un gran negocio que suministra a estos pequeños comerciantes ilegales no habría negocio y hace dos meses hicimos una gran operación que incautó gran cantidad de material", ha dicho.