"¿Vamos a sacarlo?". Con esta pregunta bastante inocente se inició la aventura contra los lazos amarillos que hizo que Arcadi Espada saltase a las portadas de la prensa como protagonista de la noticia y no firmándola, como suele ser más habitual, y que este domingo él mismo cuenta en El Mundo.

El periodista explica como tras una cena él y sus amigos encontraron un gran lazo amarillo con "un potente aspecto institucional, municipal y espeso" en un monumento de una rotonda de L’Ametlla de Mar, y se propusieron pintarle una franja roja. Una mujer pasó por allí y además de gritar "¡pulisía, pulisía!" debió avisar a las fuerzas del orden que se presentaron en el lugar sólo unos minutos después.

El despliegue fue imponente, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los ‘delitos’ que se estaban cometiendo: "Dos coches de la policía autonómica, luego otro y finalmente otro de la policía local".

Espada cuenta sus tensos intercambios de palabras con los agentes y cómo uno de ellos requisó el espray con el que se había decorado el lazo, ya que "es un elemento susceptible de ser utilizado en actividades que no son coherentes". Además, el Mosso confesó que no haría lo mismo si se tratase de lazos amarillos. "Me parece una vergüenza", le espetó el periodista.

Finalmente, Espada le dedica un comentario al alcalde de la localidad, que dijo en Twitter que "Arcadi Espada y 7 bichos más…" habían "ensuciado el mobiliario urbano". El periodista recuerda que "la animalización del discrepante es un clásico" y pone algunos tristes ejemplos históricos: "Ratas judías, gusanos cubanos, cucarachas tutsis"… pero advierte al alcalde independentista: "Ten cuidado Gaseni, porque bicho en español es básicamente un toro".