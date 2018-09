Xavi Domènech deja la política y dimite como líder de los Comunes

Por sorpresa, Xavier Domènech ha anunciado este martes que abandona la política y deja su acta de diputado en el Parlamento catalán y el liderazgo del grupo parlamentario de Cataluña en Común con 8 diputados en Cataluña y la secretaría general de Podemos Cataluña. En un texto publicado en la red social Facebook ha dicho que lo hace, para "dar paso a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los retos de país que vendrán en los próximos meses y que serán claves en nuestro futuro".

En el texto, Domènech también explica que "en los últimos años os he podido acompañar asumiendo una responsabilidad pública por la que me he entregado a todos aquellos que creen en un proyecto colectivo absolutamente apasionante, pero ha llegado la hora de dejar paso". Y agradece el apoyo que ha recibido todo este tiempo tanto de su compañera de filas, Ada Colau como de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados y explica que desde el principio, desde que presentó su candidatura ha tenido muy claro que su tiempo en política "sería limitado".

El pasado mes de julio, la militancia había ratificado tanto a la alcaldesa de Barcelona como a como coordinadores generales de la formación. Domènech llegó a la política en 2015 cuando encabezó por Barcelona la lista de En Comú Podem al Congreso y se marcha cuando la alcaldesa de Barcelona estaría preparando ya su salto a la Generalidad. En su despedida, Domènech también se acuerda del independentismo y envía un abrazo a todos los que el pasado 1 de octubre acudieron de manera ilegal a votar a los colegios abiertos por toda Cataluña.