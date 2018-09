Pedro Arriola no tiene cabida en el nuevo Partido Popular. Pablo Casado ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios como asesor externo, según avanzó La Información y pudo confirmar este diario. Las fuentes consultadas explicaron que en estos momentos Génova está "en negociaciones" con el que fuera su gurú de referencia en el marco de "una gran reestructuración" que ha ordenado el líder de la formación.

La relación entre el PP y Arriola empezó con José María Aznar cuando aún estaba en Castilla y León, a finales de los años ochenta, y continuó hasta que Mariano Rajoy dejó las riendas de la formación. En los últimos meses, el histórico asesor de 70 años deslizó en varias ocasiones su intención de retirarse, pero el entonces presidente del partido le pidió que siguiera a su lado.

Ahora, quisiera o no Arriola, Casado tiene la intención de imponer una nueva etapa en la que no tiene hueco. Una decisión aplaudida por un sector del partido que nunca llegó a entender su enorme influencia primero con Aznar y después con Rajoy. "Discrepo con él en casi todo", llegó a declarar Esperanza Aguirre cuando aún estaba en la primera línea de la política. "Estas encuestas que tanto se cocinan, las cocinará para que yo salga mal, no le quepa usted duda", añadió la hoy afiliada rasa.

Con Rajoy, Arriola se encerraba en su despacho para diseñar la estrategia electoral del PP, , analizando minuciosamente los denominados trackings. También preparó con él los debates que se celebraban ya en campaña. "Cobraba del PP y no de Moncloa", explicaron las fuentes consultadas, y de ahí ahora las negociaciones. En la formación siempre se ha especulado con su "enorme sueldo".

El sociólogo de cabecera del otrora presidente es marido deCelia Villalobos, muy crítica con Casado y que recientemente fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.