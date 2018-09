Ana Pastor sí consultó a Pedro Sánchez su invitación a Torra pero no a Pablo Casado

El Gobierno sí conocía con anterioridad la invitación de la presidenta, Ana Pastor, al presidente catalán, Quim Torra, para que compareciese en el Congreso. Fuentes de máxima solvencia así lo aseguraron a Libertad Digital tras calificar de "razonable" la propuesta porque va en la línea de "lo que siempre ha pedido el Gobierno. No he escuchado ninguna crítica". Otras fuentes gubernamentales van aún más allá al aventurar que incluso "se consensuó" la oferta y que "no tendría sentido" que algo así surgiera de una presidenta que hace un año negó a Carles Puigdemont esa comparecencia y la relegó al Senado en calidad de cámara territorial.

Unas informaciones que cuadran con lo sucedido este jueves en el Congreso. Al término de la presentación de los Actos Conmemorativos del 40 Aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acercó a la portavoz del PP, Dolors Montserrat, y al secretario general del grupo popular en el Congreso, para concretar la oferta del Gobierno a Torra: que comparezca en la comisión territorial creada a propuesta del PSOE, tal y como avanzó a Libertad Digital ayer la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en conversación con este periódico.

Lastra a LD

En la tarde de este miércoles y en conversación con este diario, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que "cualquier iniciativa que favorezca el diálogo es bienvenida" aunque avanzó cuál será la oferta de su partido. El PSOE propondrá la Comisión Territorial del Congreso para la comparecencia de Torra que es "el marco perfecto para que el president Torra venga a explicar su visión de Cataluña y del resto de España".

Lastra recordó que la anterior portavoz, Margarita Robles, "invitó hace casi un año al entonces presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, a comparecer en dicha comisión para explicar su proyecto y consideró que esto "es algo que debe formar parte de la normalidad democrática de este país".

Pastor habló con Casado pero no le consultó

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, no recula. Insiste en su invitación al presidente de la Generalidad, Quim Torra, para que comparezca en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, su entorno cercano rebaja a este periódico ahora la expectativa y la importancia de esa oferta habida cuenta de que "es lo que siempre se ha solicitado desde el partido: que venga a explicarse el president al Congreso".

Las fuentes consultadas por Libertad Digital intentaban, a última hora de este miércoles, restar importancia a las críticas desde dentro del PP por una iniciativa propia que no fue consultada antes al partido. En esRadio, Andrea Levy llegó a reconocer que desconocía los planes de Pastor, que dejó con el pie cambiado a más de un portavoz de la formación. Oficialmente, eso sí, Teodoro García habló de "normalidad" y restó importancia al anuncio de la presidenta, informa P. Montesinos.

Este jueves, la presidenta Pastor tuvo que salir al paso de las informaciones publicadas en los medios sobre una invitación que supuestamente hizo motu proprio. "Con el señor Casado que es el presidente de mi partido, hablo permanentemente ¡cómo no! Hablé antes, durante y después de mis declaraciones".

No estudia un pleno sin votación

Las fuentes cercanas a Pastor consultadas por este diario ya adelantaron el desmentido de que la presidenta del Congreso haya estado "abierta a estudiar todo tipo de formatos para posibilitar la comparecencia incluso un pleno sin votación". Entre otras cosas porque "no depende de ella y no puede saltarse el reglamento". "Aquí quien decide el orden del día es la Mesa y la Junta de Portavoces, no la presidenta. No se plantea ningún formato", añadieron las citadas fuentes.

En sus declaraciones públicas, Pastor ha insistido en que "esta casa está abierta siempre al diálogo y a las propuestas que hagan los presidentes de la comunidades autónomas y el presidente Torra. Y todo ello siempre en el marco de la ley y del reglamento del Congreso. Nada más". Porque, añadió, "ésta es la casa de todos los españoles", también de los presidentes autonómicos.