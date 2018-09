Ana Pastor sí consultó a Pedro Sánchez su invitación a Torra pero no a Pablo Casado

El Gobierno sí conocía con anterioridad la invitación de la presidenta, Ana Pastor, al presidente catalán, Quim Torra, para que compareciese en el Congreso. Fuentes de máxima solvencia así lo aseguraron a Libertad Digital tras calificar de "razonable" la propuesta porque va en la línea de "lo que siempre ha pedido el Gobierno. No he escuchado ninguna crítica". Otras fuentes gubernamentales van aún más allá al aventurar que incluso "se consensuó" la oferta y que "no tendría sentido" que algo así surgiera de una presidenta que hace un año negó a Carles Puigdemont esa comparecencia y la relegó al Senado en calidad de cámara territorial.

Unas informaciones que cuadran con lo sucedido este jueves en el Congreso. Al término de la presentación de los Actos Conmemorativos del 40 Aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acercó a la portavoz del PP, Dolors Montserrat, y al secretario general del grupo popular en el Congreso, para concretar la oferta del Gobierno a Torra: que comparezca en la comisión territorial creada a propuesta del PSOE, tal y como avanzó a Libertad Digital ayer la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en conversación con este periódico.

El PP frena a Sánchez

La oferta no ha tenido buena acogida en el PP que, si bien no ha concretado su postura, sí ha recordado al presidente del Gobierno que "no podemos olvidar que Torra está en un proceso de ruptura" y que si la voluntad es invitar a Torra debería hacerse "una invitación formal que a nosotros no nos consta que se haya producido". La respuesta del secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha sido que se produzca una invitación del Gobierno o del Congreso al presidente catalán.

Las fuentes del PP consultadas explican que, en cualquier caso, el foro adecuado no sería la comisión territorial del Congreso sino un pleno y con votación como ocurrió con el rechazo al plan Ibarretxe. Esto es exactamente lo que ha anunciado el líder del PP, Pablo Casado, para quien el formato "tiene que ser un pleno con votación" para que todos los españoles lo vean".

Pastor: ni recula ni concreta

Este jueves, la presidenta Pastor tuvo que salir al paso de las informaciones publicadas en los medios sobre una invitación que supuestamente hizo motu proprio. A la entrada del grupo parlamentario popular en el Congreso, la presidenta buscó a los medios para hacer una aclaración: "con el señor Casado que es el presidente de mi partido, hablo permanentemente ¡cómo no! Hablé antes, durante y después de mis declaraciones".

El entorno de Pastor ya desmentió a LD en al noche del miércoles que estuviera pensando en el formato de un pleno sin votación para dar cobijo a la comparecencia de Torra y esto es lo que vino a decir este jueves la presidenta que, no obstante, no recula en su ofrecimiento: "esta casa está abierta siempre al diálogo y a las propuestas que hagan los presidentes de la comunidades autónomas y el presidente Torra. Y todo ello siempre en el marco de la ley y del reglamento del Congreso. Nada más". Porque, añadió, "ésta es la casa de todos los españoles", también de los presidentes autonómicos.

Casado "no lo sabía"

Si bien el entorno de Pastor ha intentado restar importancia a la invitación a Torra porque "es lo que siempre se ha solicitado desde el partido: que venga a explicarse el president al Congreso", fuentes del entorno de Pablo Casado aseguran que él desconocía el ofrecimiento con anterioridad al anuncio de Pastor. Algo que generó cierto malestar en la dirección. Algunas fuentes parlamentarias del PP hablan del "ego desmedido" de una presidenta del Congreso que ha intentado una "campaña personal".

Pese a todo, la intención de Casado es pasar página y respetar el papel institucional de la presidenta, según explican en su entorno, y por ello esta jueves ha instado a aplaudir a pastor en la reunión del grupo como muestra de "reconocimiento a la difícil labor de Ana como presidenta del Congreso en una legislatura tan difícil como ésta", según fuentes presenciales.

Lastra a LD

En la tarde de este miércoles y en conversación con este diario, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que "cualquier iniciativa que favorezca el diálogo es bienvenida" aunque avanzó cuál será la oferta de su partido. El PSOE propondrá la Comisión Territorial del Congreso para la comparecencia de Torra que es "el marco perfecto para que el president Torra venga a explicar su visión de Cataluña y del resto de España".

Lastra recordó que la anterior portavoz, Margarita Robles, "invitó hace casi un año al entonces presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, a comparecer en dicha comisión para explicar su proyecto y consideró que esto "es algo que debe formar parte de la normalidad democrática de este país".