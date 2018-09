Iglesias anuncia un batiburrillo de acuerdos y “acercamientos” con Sánchez y cree que habrá Presupuestos

"Muy optimistas". La valoración sobre el primer encuentro entre el presidente del Gobeirno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es compartida por ambas partes de una negociación que este jueves han conseguido sellar su alianza con un preacuerdo en materia presupuestaria que pretenden culminar en el mes de cotubre. Algo sobre lo que el secretario general de Podemos , Pablo Iglesias, se ha mostrado esperanzado ante la "buena sintonía" mostrada por el jefe del Ejecutivo.

Iglesias ha sido el único en comparecer tras las dos horas y cinco minutos de reunión en el Palacio de la Moncloa. Hoy era su día y el Gobierno ha querido concederle todo el protagonismo. Rueda de prensa en la que, sin embargo, reconoció que el principal escollo sigue siendo la fiscalidad en torno a la banca y las transacciones financieras. "No quiero anunciar intenciones quiero anunciar acuerdos. Soy optimista y percibo buena sintonía", ha subrayado, pese a haber hablado de "acercamientos" en muchas materias, desde subidas y bajadas de impuestos hasta el reconocimiento del estado palestino.

En este sentido, Iglesias ha dicho confiar en poder tener un acuerdo sobre las cuentas públicas de cara al mes de octubre. "Me fío, pero no depende de confianza sino de correlación parlamentaria. Soy optimista. Si hay acuerdos seremos socios y habrá Presupuestos. Hoy presentamos muchos acuerdos que son buenos pero en ultima instancia si estamos sentados no es porque nos fiemos, sino porque estamos al frente de los grupos con muchos diputados llamados a entenderse. Habrá que negociar con otros grupos", ha explicado.

En cualquier caso, el encuentro en Moncloa, según el líder de Podemos, ha servido para acercar posturas y llegar a algunos acuerdos, fundamentalmente en materia de fiscalidad como son la bajada de impuestos para autónomos --mediante cuotas progresivas-- y "a la gente humilde" a través de la bajada del IVA a productos de primera necesidad. Queda pendiente la fiscalidad en lo relativo al impuesto a la banca al que ahora renuncia el ejecutivo de Sánchez pero no el partido de Iglesias que ha dejado claro que seguirán negociando con la intención de que asuma ese compromiso.

Los recortes en Educación al Consejo de Ministros

Entre lo acordado por Sánchez e Iglesias se encuentra un paquete de medidas para revertir los recortes en Educación efectuados por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. Medidas desde La disminución de la ratio de alumnos por aula, la bajada de tasas, el aumento de las becas, avanzar en la gratuidad de la escuela pública de 0 a 3 años y la financiación de los libros de texto para familias sin recursos que irán este viernes al Consejo de Ministros según avanzaron fuentes gubernamentales.

La memoria histórica y Billy el niño

En el batiburrillo acordado por el Gobierno socialista y el líder de Podemos también se encuentran algunas iniciativas en materia de memoria histórica como la creación de un centro estatal de la Memoria (algo ya avanzado por Sánchez en su viaje a Chile), la retirada de la medalla y la pensión a Antonio González Pacheco, policía durante el franquismo más conocido como ‘Billy el niño’, la firma de un tratado de prohibición de armas nucleares o la posición "abierta" de Sánchez, según Iglesias, a avanzar en el reconocimiento del Estado palestino.