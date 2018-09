Santamaría y Pastor abren dos frentes a Casado en el inicio del curso político

Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría abrieron dos frentes a Pablo Casado en el inicio del curso político, justo cuando el nuevo líder del PP intenta vender a la opinión pública firmeza en su discurso y paz interna después del convulso congreso que le dio la presidencia. Si bien, tras esquivar al menos temporalmente el caso de su máster, se dio de bruces con eso que su antecesor llamó "ruido" interno el mismo día en que el Congreso abría de nuevo sus puertas.

Casado logró sofocar el incendio político provocado por Pastor, al menos en teoría. La invitación de la presidenta del Congreso a Quim Torra, y los supuestos detalles de la misma, descolocaron a buena parte del PP y provocó la intervención de su líder, que no fue informado previamente de sus planes. Tras dos días de filtraciones, dudas y reproches, el líder de la oposición quiso dar un golpe en la mesa y zanjar la cuestión. Conversó en varias ocasiones con Pastor, y pactaron una salida con la que dar por resuelto el asunto.

Primero habló ella, en una declaración no prevista antes de la reunión del Grupo Popular a primera hora de este jueves, para negar que hubiera abierto la puerta a un pleno sin votación para Torra. Después, el líder de la oposición reapareció públicamente tras 24 horas de silencio para elevar el tono y proclamar que, si el catalán va al Congreso, tendrá que ser tratado como cualquier presidente autonómico.

"Fin de la historia", quisieron transmitir desde Génova. Entre medias, Casado pidió un aplauso para Pastor -de la entera confianza de Mariano Rajoy, pero no tanto de él- en la reunión con los diputados del PP, dando a entender a todos que su relación no se ha visto dañada. "Lo que no podemos es enredarnos en estas cosas cuando, en esencia, tenemos un discurso muy claro sobre Cataluña", subrayó uno de los asistentes.

Dudas sobre el futuro de Santamaría

Ya entonces, la ausencia de Santamaría a esa reunión del Grupo Popular, la primera de la era Casado, provocaba un auténtico aluvión de rumores. Ni ella ni su núcleo más próximo de colabores acudió a la llamada del líder del PP, que durante todo el mes de agosto se recorrió España para verse con los líderes regionales y tratar de cerrar heridas. El argumento de la exvicepresidenta para no asistir es que les convocaron a última hora del jueves y ya tenía un compromiso adquirido. Así se lo dijo a Dolors Montserrat a última hora del miércoles. "Una vergüenza", soltó un alto cargo de Génova, aunque la dirección nacional restó importancia a lo sucedido.

Santamaría llegó al Congreso con Casado todavía en el hemiciclo, pero no se dejó ver por los pasillos de la Cámara hasta que el líder de la oposición se marchó rumbo a Viena, done participa en una reunión del PP europeo. "Me preocupa mucho España", dijo la exvicepresidenta, que aseguró que quiere mantener una "conversación tranquila" con su líder antes de desvelar su futuro.

Casado reiteró que sigue reservando una plaza a Santamaría en el Comité Ejecutivo Nacional y que puede presidir una comisión del Congreso como ya están haciendo otros exministros del Ejecutivo de Rajoy. Si bien, fue apartada de la zona noble del grupo popular en el hemiciclo y su escaño está muy lejos del presidente. Ni ella ni José Luis Ayllón ni Fátima Báñez accedieron a integrarse en los órganos del partido antes de las vacaciones de agosto.

"Si quiere aportar, tiene las puertas abiertas. En caso contrario, puede marcharse. Pero no puede montar este espectáculo", se quejó un diputado, tras constatar que Santamaría era de nuevo el centro de atención. En Génova no descartaron que finalmente deje la política, aunque reconocieron que "hablaban de oídas". Casado y Santamaría se esquivaron durante todo el verano.