Bronca monumental entre Rivera y una presentadora de TV3: "Es un aparato de propaganda separatista"

La conductora de Els Matins (Las Mañanas) de TV3, Lidia Heredia, no ha encajado que su entrevistado, Albert Rivera, acusara a la televisión autonómica de "mentir", "manipular" y ser un "aparato de propaganda separatista". Tras media hora de entrevista en la que una agresiva Heredia ha llegado a preguntar a Rivera si no tenía "cargo de conciencia" por la fractura social en Cataluña, el líder de Ciudadanos ha abundado sobre las prácticas de TV3, los habituales insultos a Inés Arrimadas por su origen andaluz o que en tertulias e informativos se dé por sentado que los no independentistas son de "extrema derecha".

Las consideraciones de Rivera han desencajado a la presentadora, que ha interrumpido de manera airada y en varias ocasiones a Rivera. "¿Me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo a mí, me está diciendo que yo aquí cada mañana a las ocho hago propaganda?", le preguntó Heredia, visiblemente alterada. "Cada día", replicó Rivera. La cuenta de Twitter del propio programa recoge la tensa situación entre el político y la periodista.

Heredia se mostró ofendidísima mientras Rivera retomaba su respuesta para hablar de la línea editorial de TV3, decir que "TV3 la pagamos todos los catalanes, no sólo el señor Torra" y poner como ejemplo de manipulación que "esta casa consideró que una manifestación de un millón de personas, de catalanes constitucionalistas, era una manifestación de extrema derecha". Volvió a interrumpir Heredia para asegurar que TV3 la retransmitió en directo y Rivera añadió que "para decir que era una manifestación de extrema derecha".

El presidente de Ciudadanos ha reprochado además a Heredia que no le hiciera ninguna pregunta sobre los sucesos en el Parlament, el golpe de Estado, del que hoy se cumple un año. En aquella sesión plenaria, los grupos separatistas forzaron el reglamento de la cámara para aprobar la ley del simulacro de referéndum y la de "transitoriedad jurídica" para regular la desconexión del resto de España. La presentadora ha vuelto a mostrarse desencajada y ha espetado a Rivera que si quería hacer él las preguntas. "Usted me ha dicho que pusiera ejemplos de manipulación", ha replicado el dirigente naranja.

La pregunta que ha provocado la bronca aludía al incidente con un cámara de TeleMadrid en una manifestación de repulsa por la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos. Heredia aprovechó la supuesta agresión al cámara, que habría sido confundido con uno de TV3, para inquirir a Rivera si "¿yo o cualquiera de mis compañeros de TV3 podemos ir tranquilamente a una manifestación de Ciudadanos?", tras lo que ha acusado al dirigente de Ciudadanos: "Usted nos ha puesto en la diana, sinceramente".

Rivera ha constado que "nosotros no somos ni Tardà, ni Rufián, ni Torra, nosotros condenamos siempre la violencia". Acto seguido, Heredia ha mostrado su malestar porque "una cosa es el debate sobre el control político de TV3 y otra cosa es acusarnos a los trabajadores de mentir y Ciudadanos nos ha acusado de mentir". Rivera ha contestado que "una cosa es que haya gente violenta que no tiene nada que ver con Ciudadanos ni con cualquier demócrata y otra es que ustedes mientan, que mienten".