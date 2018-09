Fin de ciclo en el PP de Castilla-La Mancha. Doce años después, María Dolores de Cospedal se hará a un lado, como ya avanzó este diario. "Ha llegado el momento de ceder el testigo", confirmó con la voz quebrada, en una Junta Directiva que convocó un congreso extraordinario para el 7 de octubre. "No es un paso fácil para mí", añadió. Mantiene su escaño como diputada, y en el partido especulan sobre su salto a Bruselas.

Francisco Núñez, el presidente provincial del partido en Albacete, avanzó su intención de presentarse a las primarias, mientras que Vicente Tirado, fiel escudero de Cospedal, descartó hacerlo. La senadora Carmen Riolobos se encargará de la organización del proceso. Con 90 avales, cualquier cargo del partido podrá presentarse al sistema de doble vuelta.

Confirmado Núñez, en las quinielas internas destaca Rosa Romero, vicepresidenta tercera del Congreso y que ya sonó de puertas para adentro como posible miembro de la dirección nacional. También Antonio Román, alcalde de Guadalajara, que aseguró que abre "un periodo de reflexión".

La intervención de Cospedal fue muy emotiva, en varias ocasiones se le quebró la voz, y cargos de la formación no pudieron evitar las lágrimas. "Lo que ha sido más importante y lo que más me ha llenado mi corazón ha sido ser la presidenta del partido en Castilla-La Mancha", proclamó entre constantes aplausos. "No me presentaré a este congreso pero soy parte del PP" y por lo tanto "me tenéis y me tendréis", destacó.

Cospedal, crítica con el sistema de doble vuelta, estará muy pendiente para que el proceso sea ordenado y hablará "alto y claro" si así lo considera oportuno, según las fuentes consultadas. Después, desvelará si renuncia a la primera línea política o encabezará la candidatura europea. Pablo Casado tiene la intención de anunciar a sus candidatos entre octubre y noviembre.