Santamaría y destacados barones del PP no acuden a la cita con Casado

Destacadas ausencias en la primera Junta Directiva de Pablo Casado, el máximo órgano entre congresos del PP. Por segunda vez esta semana, Soraya Sáenz de Santamaría plantó a su jefe de filas. Pero no solo ella. Tampoco asistieron a la reunión Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera, dos de los barones más influyentes de la formación. Juan Manuel Moreno, el líder andaluz, pidió "no dramatizar" ante la ausencia de la exvicepresidenta, que se excusó "en tiempo y forma".

La mayoría de líder regionales de la formación -un total de once- no acudieron a la llamada del líder popular. La cumbre, que se celebra en Barcelona, fue convocada hace días. No estuvieron los máximos responsables de las estructuras de Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón o Castilla y León. El líder autonómico más destacado en la cita, con mando en plaza, fue el madrileño Ángel Garrido, pendiente de su futuro político.

Santamaría, que está a la espera de verse con Casado, no acudió a la ciudad condal. Tampoco lo hicieron José Luis Ayllón y Fátima Báñez, de su entorno más próximo, como ya ocurrió esta misma semana en el primer encuentro de los diputados del PP. "Ha adelantado su excusa diciendo que no podía acudir a la Junta. Cuando no se puede ir a un acto no se puede", destacó Moreno, que en las primarias apostó por Santamaría, en declaraciones a los periodistas.

Preguntado por la ausencia de Santamaría, Casado optó por no responder mientras algunos integrantes de su dirección sonreían.