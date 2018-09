Santamaría comunica a Casado que deja la política

Soraya Sáenz de Santamaría, la todopoderosa vicepresidenta en la era de Mariano Rajoy, deja la actividad política. Así se lo transmitió este lunes a Pablo Casado en un breve encuentro en la sede nacional del PP. "Es lo mejor tanto para la nueva dirección del partido como para mi familia y para mí", subrayó poco después en un comunicado sin siglas. Muchos en la formación esperaban que diera ese paso, más aún después de los sonados plantones a su jefe de filas la pasada semana. "Si es para sumar, que se quede. Pero en caso contrario, lo mejor es que se vaya", llegaron a deslizar desde la dirección nacional poco antes de confirmarse la noticia.

Su derrota en el congreso extraordinario del PP la dejó noqueada. Tras intentar, sin éxito, imponer parte de los integrantes de los nuevos órganos de dirección de la formación, se marchó de vacaciones y no volvió a ponerse en contacto con Casado hasta la pasada semana. Entre medias, no asistió a la reunión del Grupo Popular ni a la Junta Directiva. No se presentó tampoco a la Diputación Permanente. Según su entorno, en agosto tomó la determinación de abrir una nueva etapa.

Públicamente, Casado le había ofrecido tanto una silla en el Comité Ejecutivo como ocupar la presidencia de una comisión en la Cámara Baja. Oficiosamente, algunos barones hablaron de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, pero el presidente de la formación nunca llegó tan lejos. De hecho, buena parte de la estructura madrileña se encargó de transmitir en privado sus reticencias ante esa posibilidad.

La reunión de este lunes duró alrededor de una hora y fue cordial. Santamaría comunicó al líder del PP que no contara con ella, que se iba. Fin de la historia. "Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentando dar lo mejor de mí misma al PP y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", enfatizó poco después por escrito.

Cuando el comunicado de Santamaría llegó a las redacciones, Javier Maroto -que había desvelado que la reunión se estaba produciendo en esos momentos- aún comparecía ante los medios de comunicación. Contrariado, el vicesecretario de organización aseguró que Casado la había recibido "de mil amores" y sacó pecho de integración recordando a aquellos barones que apoyaron a la exvicepresidenta, como Juan Manuel Moreno, y que ya están confirmados como candidatos.

En su adiós, Santamaría destaca que ella ganó en la primera vuelta de las primarias, cuando votaron las bases. Y da las gracias a Rajoy, que intentó en privado que fuera ella la nueva presidenta del PP. "He tenido el honor de trabajar con el presidente Rajoy en una gran tarea política que culminó en un gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España", enfatizó Santamaría en su comunicado. No compareció ante los medios.

Ahora, dejará su escaño como diputada por Madrid, aunque seguirá vinculada con el PP como afiliada. Un alivio para parte de la dirección nacional, que quería que el asunto se resolviera lo antes posible. Para algunos barones, en cambio, se va alguien que "nos podía dar muchos votos en las próximas elecciones". "Le agradezco mucho a Soraya sus casi dos décadas de trabajo y entrega al PP y a España. Y le deseo los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto", se limitó a transmitir Casado a través de las redes sociales.