Gloria Lago: "Si llegamos al Congreso vamos a conseguir que los partidos se tengan que retratar"

Gloria Lago y Hablemos Español siguen su campaña para plantear una iniciativa legislativa en defensa del español que este fin de semana ha tenido nuevas y exitosas recogidas de firma en varias ciudades.

Una en la que no han podido estar al no recibir permiso municipal ha sido Guadalajara, y Lago ha acusado al alcalde, Antonio Román, de mentir al decir que no habían pedido ese permiso: "Ha cometido una torpeza al acusarnos de mentir -ha dicho Lago-. A Guadalajara llamé yo y un señor se negó a darme un lugar". La presidenta de Hablemos Español ha dado incluso el nombre de su interlocutor: "Pregunté su nombre y no quiso dármelo, pero al final me dijo que se llamaba Juan Antonio Pérez Borda y es un cargo de confianza".

Sobre su iniciativa legislativa ha explicado que es "muy importante" porque "será muy difícil volver a hacer algo así". Gloria Lago ha explicado que "lo que vamos a conseguir llegando al Parlamento es que los partidos se tengan que retratar", ha dicho, "ellos ven que sus militantes nos apoyan y que si tienen que votar sobre esto les será imposible explicárselo".

Ha recordado que no ganan nada "criticando a ningún partido" y ha dicho que "al que lo arregle le hacemos la ola". Por ese motivo ha remarcado la importancia de que salga adelante la recogida de firmas porque cree que "es el último intento de llegar al parlamento con una ley sensata".

También ha anunciado una manifestación que han convocado para el próximo domingo 16 en Barcelona y en la que cuentan con "el apoyo de varias asociaciones". La marcha irá desde la Plaza de la Universidad a las 12h hasta la Palza de San Jaime. En Es la Mañana de Federico la presidenta de Hablemos Español ha contado que en Cataluña para los separatistas la lengua "es la clave, muy importante" y ha afirmado que "si para ellos es así, para nosotros también debería serlo".