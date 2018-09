Génova protege a Casado ante la posible caída de Montón: "Las diferencias son brutales"

Pablo Casado no pedirá la dimisión de Carmen Montón. "En este país nos estamos volviendo locos", se revolvieron fuentes de la dirección nacional. Si bien, en Génova ya se preparan ante la posible caída política de la ministra de Sanidad y el efecto rebote que pudiera tener en el nuevo líder del PP, cuyos estudios también están en el punto de mira. "Son casos completamente diferentes, las diferencias son brutales. Pablo no modifica las notas, ni las firmas, ni los impresos, ni las matrículas", expusieron fuentes oficiales del partido.

Algunos parlamentarios del PP no escondieron su preocupación. Temen, tal y como avanzó este diario, que finalmente Pedro Sánchez fuerce la dimisión de Montón para acorralar a Casado. "Esto nos va a acarrear problemas", auguró un destacado senador. "No nos engañemos, la presión política y mediática puede ser enorme", remató. Y, por ello, la maquinaria en Génova se puso en marcha.

"Ni los casos son iguales, ni los estudios cursados son los mismos y las acusaciones son distintas", destacó Javier Maroto en Antena3. "Se parecen como un huevo a una castaña", añadió Teodoro García Egea. "A la ministra se la está acusando de alterar notas y de mentir, a Casado no", enfatizaron. "Montón se ha convertido en un problema para Sánchez", subrayó Dolors Montserrat, que evitó pedir su comparecencia en el Congreso como ya han hecho otras formaciones.

Según fuentes de la dirección, el presidente del PP resistirá tanto si dimite Montón como si finalmente le imputa el Tribunal Supremo. "Que digan que lo del máster es un chiringuito no nos ofende. No negamos que lo fuera, decimos que conscientemente no lo fue en el caso de Casado", expusieron en el partido. A vueltas con sus trabajos, insistieron en que no los enviarán a los medios de comunicación "para no entrar en el cotilleo de si es bueno o malo". "Es una locura que el caso esté en el orden penal porque se trata de una cuestión menor", en palabras de García Egea.

Mientras, una vez más, Casado quiso transmitir tranquilidad en relación a este asunto. No hizo ninguna alusión a Montón en su intervención ante el Grupo Popular en el Senado, donde se centró en lanzar un mensaje contundente sobre el desafío separatista.