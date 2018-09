Casado se prepara para resistir y el PP exige ahora explicaciones urgentes a Sánchez

Pablo Casado tenía señalado en rojo este miércoles en el calendario. Era la primera sesión de control al Gobierno del curso político, y su primer rifirrafe con Pedro Sánchez. Se preparó el trance parlamentario con esmero, sabía que todo el mundo estaría pendiente de él, pero Albert Rivera acabó arrebatándole el protagonismo al ser el único en mencionar dentro del hemiciclo la dimisión de Carmen Montón. Más aún, de echarle en cara al presidente los interrogantes sobre sus estudios.

"No voy a hacer lo que hicieron conmigo", defendió el líder de la oposición a primeros de semana. Por eso no pidió en su momento la dimisión de Montón, ni después se la echó en cara a Sánchez en su cara a cara en el Congreso. "No debemos entrar en eso, nosotros tenemos que centrarnos en nuestro mensaje, en lo que es importante", defendieron desde su entorno. Esto es, en alertar sobre la desaceleración económica y exigir a Sánchez la aplicación ya del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Si bien, la ola acabó llevándose por delante esta estrategia. Rivera eclipsó a Casado dentro del hemiciclo sacando a colación la tesis de Sánchez y el PSOE respondió pidiendo la dimisión del líder del PP. Y, después de una tibia respuesta inicial de la formación, Dolors Montserrat, la portavoz del Grupo Popular, compareció por segunda vez ante los medios por la tarde con un tono más duro. "Sánchez está tardando ya en salir públicamente y dar explicaciones a todos los españoles" sobre su tesis para que "no haya ningún tipo de sospecha", dijo, no sin sugerir que el presidente está "muy nervioso".

Casado: "Sigo muy tranquilo"

Diputados del PP consultados por este diario admitieron que Rivera ensombreció a Casado en su puesta de largo. Y auguraron "más jaleo" en relación a la polémica del máster . "En cierta forma, Rivera nos ha dado un balón de oxígeno al poner el foco en Sánchez", se consolaron en la dirección nacional, que cerraron filas alrededor de su líder. Pero la percepción de muchos parlamentarios, entre ellos destacados sorayistas, es que la tormenta irá a más con el paso de los días, y será "huracán" si el Tribunal Supremo imputa a su líder.

En este contexto, Casado se prepara para resistir. Génova remitió un argumentario interno a sus portavoces enfatizando las diferencias entre su caso y el de Montón. "La irregularidad fundamental en el caso de Montón es la falsificación documental, que habría alterado notas, actas, matrículas o convalidaciones. También el plagio. Pero toda la documentación de Pablo está gestionada en tiempo y forma y en la ventanilla correspondiente, no a través de un conocido o por e-mail", se puede leer en el documento del PP.

Una vez más, el líder de la oposición compareció ante los medios para dejar claro que no piensa dimitir. No lo hará, acogiéndose a los estatutos de la formación, incluso aunque le impute el Supremo. "Sigo muy tranquilo", subrayó. En los últimos días, a sus barones les ha transmitido que "todo quedará en nada". Y, pese a la presión, su intención es no facilitar los trabajos de su curso de doctorado -que los periodistas pudieron ver pero no llevarse a las redacciones- , aunque algunas fuentes empezaron a sugerir que si la situación se vuelve muy delicada "se enseñarán" ya que "no pasa nada con ellos". "Aunque no tendría por qué", se revolvieron en su equipo.

Fue en esa declaración, antes de que el PSOE reclamara su dimisión, cuando Casado se reafirmó en que el PP tiene que estar a lo importante, y no en el lío de los estudios de unos y otros. Preguntado expresamente por la tesis de Sánchez, contestó: "Desviar el foco de lo que está pasando en el Gobierno, a quien menos nos interesa es a la oposición. Si hablamos de su tesis no hablamos de Cataluña, del desempleo". Pero, viendo a Rivera en todas las portadas y la reacción socialista, Montserrat convocó a los medios de comunicación para endurecer la posición oficial del partido sobre los estudios del presidente.