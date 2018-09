Tras las presuntas irregularidades sobre la tesis de Pedro Sánchez publicadas en diversos medios de comunicación, PP, Ciudadanos y Podemos se apresuraron a exigirle que dé la cara sin demora. Albert Rivera fue, un día más, el más contundente y reclamó esas explicaciones en el Congreso de los Diputados, en un debate monográfico. "Este Gobierno agoniza", declaró Teodoro García, el secretario general de los populares, en una declaración extraordinaria. Para Pablo Iglesias, el jefe del Ejecutivo tiene que facilitar su escrito a los medios de comunicación.

Ciudadanos quiere que Sánchez comparezca de manera monográfica en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre su tesis. Así lo anunció Rivera en un foro empresarial, quien insistió en que hay "dudas razonables" sobre la elaboración de ese trabajo. "El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso en vez de amenazar con querellas", dijo. "Esto no es judicial, es política, y como es política, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es ir al Congreso", enfatizó el líder de la formación naranja.

"Tiene que explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagio, cómo se redactó, quienes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido", remató Rivera, que el miércoles precisamente en la Cámara inició la campaña contra Sánchez sobre sus estudios.

Desde el PP fueron más cautos. Reclamaron al presidente que comparezca, pero ante los medios de comunicación y no en las Cortes. "Este Gobierno agoniza a través de la falta de transparencia y opacidad de un presidente a la deriva que no sabe hacia dónde va", subrayó el número dos de la formación, que exigió a Sánchez que "no mate al mensajero".

García Egea pidió al presidente que siga el ejemplo de Pablo Casado y "se encierre" con los periodistas durante dos horas y enseñe su tesis. Preguntado si el líder del PP entregará sus trabajos a los medios, su portavoz se negó: "No podemos comparar el trabajo de una asignatura con una tesis doctoral que te permite acceder a profesor", dijo. Y enfatizó que Casado "ha enseñado absolutamente toda la documentación" y en estos momentos su caso está en el terreno judicial.

El líder de Podemos repartió críticas, al presidente y a los medios de comunicación. "Hay una demanda social de transparencia. Es ridícula la situación de colas de periodistas intentando robar fotografías de la tesis con el móvil. Lo más sensato que puede hacer el presidente del Gobierno es hacer accesible su tesis doctoral y no dar ni media excusa a Casado para que enseñe sus trabajos de máster que tiene la obligación de enseñarlos", aseveró en los pasillos del Congreso. No reclamó, de momento, que vaya a la Cámara.

"He visto que va a emprender acciones legales, que eso lo resuelvan los tribunales, pero creo que hay una manera de resolver dudas y lo más sensato es que publique su tesis", destacó Iglesias. Y se puso como ejemplo: "La gente quiere ver los trabajos, no puede haber problema en enseñarlos. Como todo el mundo sabe, mi tesis está disponible en Internet".