La alcaldesa de Barcelona ha explicado que la proposición que recibió de facilitarle terminar la carrera de Filosofía le llegó de "una persona del sector privado que no implica a ninguna universidad", en un contexto con polémicas por los máster, y ha pedido disculpas tras negar que esta proposición estuviera relacionada con universidades públicas.

"He contribuido a un ruido y una confusión por el que tengo que pedir disculpas", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que ha llamado al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, que a su vez ha dado por zanjado el asunto después de estas disculpas.

Ha dicho que la anécdota salió en una conversación informal previa a la entrevista en la que la acabó contando, y que la periodista que la conducía le preguntó si podía relatarlo en público, a lo que accedió porque "no tenía nada que esconder", ha dicho.

Colau ha reflexionado sobre que no lo explicó suficientemente bien, en sus palabras, y ha añadido: "Nunca la universidad me ha propuesto nada irregular, tengo plena confianza en las universidades publicas".

Ha añadido que el contexto, en el que se investigan casos de posibles irregularidades en másteres en una universidad madrileña, ha podido dar a entender acusaciones que no ha hecho, en lo que ha dicho que coincide el rector de la UB, y ha insistido: "Todo el contacto que he tenido con la universidad ha sido siempre riguroso".

Sobre la propuesta, ha explicado que fue de una persona del sector privado pero no tiene "ni idea" de lo que le estaba proponiendo porque la cortó en seco, y ha añadido que no puede saber a lo que se refería y si podían ser irregularidades o no.