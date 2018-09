Pablo Casado está convencido de que su caso acabará "bien". Así de tajante se mostró este viernes en declaraciones a los periodistas, al tiempo que exigió a Pedro Sánchez que siga su ejemplo y dé la cara ante los medios de comunicación. Más aún, para el PP y Ciudadanos, la publicación de su tesis no disipa las dudas, y de ahí que insistan en que tiene comparecer sin demora en el Congreso de los Diputados. "Los españoles tienen que saber si hizo o no trampas", llegó a declarar José Manuel Villegas, de la formación naranja.

Para el líder del PP, su caso en nada tiene que ver con el de Sánchez. "Yo no tengo trabajo fin de máster, ni tesis ni tesina. Lo mío son trabajos para aprobar cuatro asignaturas de un curso de doctorado irrelevantes para cualquier mérito académico o profesional", explicó. Por ello, un día más, se negó a facilitar esos escritos a los medios de comunicación. "Cuando Sánchez enseñe los trabajos de la carrera, entonces lo hará Casado", afirmaron desde la dirección nacional, justificando la decisión de su líder. "Quizás algunos políticos podrían publicar sus trabajos de bachiller", llegó a declarar el propio Casado.

Tal y como avanzó este diario, tras despachar con varios abogados, Casado tiene la percepción de que el Tribunal Supremo acabará dando carpetazo al caso de su máster. "Nos apostamos lo que quieras", según su entorno. "Mi caso acabará bien", llegó a declarar Casado este mismo viernes en Gran Canaria. Pero, por si acaso, en Génova reiteraron una vez más que no dimitirá si finalmente es imputado ya que los estatutos del partido dicen claramente que tal extremo no tendría que producirse hasta la apertura de juicio oral. "No he cometido ninguna irregularidad", reiteró una vez más el presidente popular.

En este contexto, el PP se reafirmó en su intención de llevar a Sánchez al Congreso de la mano de Ciudadanos. Casado vaciló en un primer momento, pero finalmente dio la orden de apretar al presidente pese a que el asunto de los estudios le incomoda sobremanera. "Yo no soy nadie para poner en duda una información periodística, ni para poner en duda la palabra de un político, aunque sea adversario. Creo que estoy demostrando en este asunto una responsabilidad y un respeto que ojalá hubiera tenido conmigo en un caso que es mucho más irrelevante", sostuvo.

Por dos veces, Casado afirmó que "ojalá" Sánchez siga su ejemplo y convoque una rueda de prensa. "Hay informaciones -que apuntan al plagio de su tesis- muy documentadas", dijo. Y de ahí que, junto a Ciudadanos, reclame su comparecencia en las Cortes. "El análisis antiplagio" que ha hecho el Ejecutivo "es de parte" y "no resuelve la polémica", destacó Villegas, el número dos de Albert Rivera.

"Vamos a trabajar para que la comparecencia salga adelante. Luego veremos si los socios del señor Sánchez, si los separatistas, si el señor Rufián, el señor Torra, el PNV, los de Podemos, que hace nada parecía que eran los adalides de la regeneración democrática, si esos socios de Sánchez, los populistas y los separatistas, lo protegen y evitan que venga a dar explicaciones", precisó el representante de Ciudadanos, toda vez la junta de portavoces podría salvar de ese trance al jefe del Ejecutivo.