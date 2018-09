Para Partido Popular y Ciudadanos, las sombras de duda sobre la tesis de Pedro Sánchez no están completamente despejadas, pese a la publicación este viernes por parte de La Moncloa de los test antiplagio sobre el trabajo académico. Por ello, Pablo Casado defendió que acuda a las Cortes. "Ojalá dé tantas explicaciones como yo", destacó . Y, en la misma línea, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, aseguró que "las declaraciones de parte no resuelven el caso Sánchez" y que "los españoles tienen que saber" por boca del jefe del Ejecutivo, y en la sede de la soberanía nacional, "si hizo trampas o no hizo trampas".

En declaraciones hechas a los periodistas tras visitar en Las Palmas de Gran Canaria el Centro de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja para África, Casado señaló que ha escuchado las explicaciones de la Moncloa sobre el informe que concluye que la tesis de Sánchez es original, pero también ha recalcado que hay informaciones "muy documentadas" que sugieren un plagio.

"Yo no soy nadie ni para poner en duda una información periodística, ni para poner en duda la palabra de un político, aunque sea adversario. Creo que estoy demostrando en este asunto una responsabilidad y un respeto que ojalá hubieran tenido conmigo en un caso que era mucho más irrelevante", manifestó el líder del PP, tal y como recoge EFE.

En este contexto, destacó que él lleva cinco meses dando todo tipo de explicaciones sobre cómo aprobó las asignaturas de su máster, cuando, desde su punto de vista, los dos casos no son comparables, porque en el suyo "no hay ni tesis, ni tesina ni TFM (trabajo de fin de máster)", sino solo asignaturas "irrelevantes para cualquier mérito académico o ejercicio profesional". "Mi caso va a acabar bien", llegó a declarar Casado.

Por su parte, el número dos de Albert Rivera se reafirmó en la solicitud de comparecencia presentada el jueves junto al PP, que la Junta de Portavoces podría rechazar la semana que viene: "Vamos a trabajar para que salga adelante. Luego veremos si los socios del señor Sánchez, si los separatistas, si el señor Rufián, el señor Torra, el PNV, los de Podemos, que hace nada parecía que eran los adalides de la regeneración democrática, si esos socios de Sánchez, los populistas y los separatistas, lo protegen y evitan que venga a dar explicaciones".