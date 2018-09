Pedro Sánchez comprobó si había plagiado su propia tesis al estallar el escándalo Montón

Según publica este viernes VozPópuli basándose en "fuentes próximas al Ejecutivo", la tesis doctoral de Pedro Sánchez ya fue pasada por los programas antiplagio la pasada semana, cuando los periodistas de ElDiario.es se habían puesto en contacto con el Gobierno a cuenta del máster de la ministra Montón.

Siempre según la noticia de VozPópuli, al tener noticia de que iban a aparecer estas informaciones cunde el pánico en el Gobierno, ya que la tesis lleva años siendo objeto de críticas e incluso se habían publicado en su día unas declaraciones de Miguel Sebastián en las que aseguraba que en su mayor parte la tesis se había redactado dentro del Ministerio de Industria, siendo él mismo el titular de cartera.

En este entorno informativo, se sometió a la tesis de Sánchez a los mismos programas de comprobación antiplagio cuyos resultados se han hecho públicos este viernes. Las conclusiones, al igual que en los test publicados ahora por Moncloa, habían sido positivas para tranquilidad del Gobierno.

Sin embargo, el propio test sería la prueba más contundente de que la tesis no la ha escrito el propio presidente del Gobierno, ya que de haber sido así no sería necesario comprobar si hay o no plagio.