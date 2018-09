Casado, a Sánchez: "En vez de amenazas, que empiece a dar explicaciones"

El líder de la oposición exigió a Pedro Sánchez que dé explicaciones urgentes sobre el caso de su tesis doctoral. "Aconsejo al Gobierno que respete a los medios de comunicación y que, en vez de mandar burofaxes y amenazar, empiece a dar explicaciones. No es bueno matar al mensajero", enfatizó en una nueva rueda de prensa, en esta ocasión en Lisboa, donde se reunió con el presidente del PSD, Rui Rio. Aseguró que los medios señalados por Moncloa "han hecho un gran trabajo de investigación".

No fue, en todo caso, una comparecencia fácil para Pablo Casado, que tuvo que volver a escuchar preguntas relativas sobre sus estudios, incluso estando fuera de España. Una periodista le preguntó si va a dimitir siguiendo el ejemplo de Carmen Montón. Él esquivó la cuestión pero ella le repreguntó. "Ya he contestado", afirmó sonriente. Recogió el asunto otro informador, que sacó a colación el caso de Cristina Cifuentes. "¿Va a renunciar al título?", le interrogó.

"No puedo renunciar al título porque no tengo título", contestó. "Llevo explicándolo cinco meses, no tengo tesis ni tesina", añadió el presidente del PP. En Génova no se cansan de aclarar que los cuatro trabajos que Casado se resiste a facilitar son de cuatro asignaturas de un curso doctoral, no un trabajo fin de master o una tesis. "Si Casado tiene que enseñar sus trabajos, que Sánchez también presente los trabajos de su carrera", expusieron las fuentes consultadas.