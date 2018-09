ERC pide aprovechar la reforma constitucional para preguntar por la independencia

Ni un minuto han tardado los separatista de ERC en ver en el anuncio del presidente del Gobierno una oportunidad para incluir una pregunta sobre la ruptura de España. La portavoz del partido de Oriol Junqueras, Marta Vilalta ha considerado este lunes que si el PSOE quiere reformar la Carta Marga para suprimir los aforamientos, debería aprovechar para reflejar la posibilidad de que "las naciones que integran el Estado puedan ejercer el derecho a la autodeterminación.

En rueda de prensa, los de ERC condicionan su apoyo a una reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos a esta propuesta de ampliar un posible referéndum como podrían forzar los de Pablo Iglesias. Es decir, aprovechar la misma papeleta para preguntar por otras cuestiones, en este caso, la independencia. "Aún tenemos que estudiar la propuesta del presidente del Gobierno pero puedo exponer una reflexión inicial y es que, si la Constitución se puede modificar de urgencia para el tema de los aforados o por el déficit cero, también debería aprovecharse para incluir el derecho de autodeterminación", ha dicho Vilalta.

La dirigente separatista ha añadido que con la la actual Constitución, y sin necesidad de modificarla, ya cabe, según ella, la posibilidad de celebrar una consulta de independencia "si hay voluntad política" para ello y volvía a presionar al presidente del Gobierno para que "abandone las gesticulaciones" y pase a las concreciones cuando asegura que quiere "una solución política para Cataluña".

Desde ERC recuerdan a Pedro Sánchez que no están dispuestos a esperar eternamente y que si la legislatura sigue en pie, es gracias a sus 17 apoyos en el Congreso, incluyendo a los diputados del PDeCAT.

Quejas del PDeCAT

El presidente de estos últimos, David Bonheví, se ha quejado de que Sánchez no se haya referido al "problema catalán" y que aún no haya "propuesto una solución política". Tras recordar que Sánchez llegó a la Moncloa gracias en parte a los "votos independentistas", Bonvehí ha dicho que esperaba que el presidente del Gobierno planteara hoy alguna oferta para "empezar a dialogar" con las instituciones catalanas, pero no lo ha hecho.

En cambio, sí ha abierto la "posibilidad de reformar la Constitución por un tema sobre el que no hay un clamor ni una urgencia como en el tema catalán", ha destacado Bonvehí, que ha apuntado que Sánchez "está haciendo bueno" al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien "al menos era consciente de que había un problema político" en Cataluña.