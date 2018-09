El presidente de honor de El País, y hasta hace poco hombre fuerte de PRISA, dedica un artículo a los problemas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez y los otros escándalos universitarios de actualidad.

Juan Luis Cebrián reflexiona sobre las mentiras de los políticos y lo hace marcando cierta distancia y quitando hierro: "Si todo aquel que engaña en la tribuna de las Cortes tuviera que dimitir, el hemiciclo se quedaría medio vacío, y no son las falacias sobre sus estudios las más abultadas ni graves que han pronunciado nuestros líderes".

Así, el de Prisa no se muestra tan preocupado por si Sánchez ha plagiado o no buena parte de su tesis, sino por la baja calidad de esta:

"Todo el mundo se preocupa de demostrar si el presidente del Gobierno plagió o no, si hay un 13% o un 17% de citas textuales no atribuidas en su obra, cuando lo que resulta mucho más revelador es lo que esta dice, aunque no lo haya copiado. He tenido que luchar contra el bostezo durante horas para leer el tocho de 323 páginas de Pedro Sánchez Pérez-Castejón".