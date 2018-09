El presidente de la Academia de Doctores: "Hay motivos para retirarle el título a Sánchez"

El presidente de la Real Academia de Doctores de España, Antonio Bascones, declara en una entrevista concedida a ABC que, "desde el punto de vista personal y académico", piensa que hay motivos suficientes para retirarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el título de doctor, aunque "eso lo tiene que decidir la Comisión del doctorado de la Universidad Camilo José Cela".

A Bascones no le parece correcto que ninguno de los miembros del tribunal que evaluó a Sánchez estuviese especializado en la materia de la tesis: "Yo soy médico y no puedo asistir a una lectura de un futuro doctorando en Derecho laboral". Preguntando por los miembros que se habían doctorado un año antes y por el que lo había hecho sólo hacía dos meses, señala que "no es normal leer una tesis doctoral y unos meses después presidir un tribunal".

Bascones dice que "las conclusiones no tienen relación con los objetivos. Y tampoco he visto los objetivos claramente. Su trabajo está científicamente desestructurado y académicamente no es una tesis al uso". Finalmente, pide una aclaración: "Los periódicos lo han demostrado –los plagios–, pero no ha habido una respuesta por parte de la universidad y es quien ahora tiene que decir algo".