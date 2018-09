En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia la vicepresidenta Carmen Calvo pide que los políticos golpistas salgan de la cárcel "si se alarga mucho la vista oral", momento en el que "se podrían tomar otras medidas".

La vicepresidenta cae en una de sus habituales contradicciones cuando le dice a Llanera que "se lo podría plantear el juez, sería razonable", para en la respuesta siguiente replicarse a sí misma: "Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más". "La prisión preventiva está para lo que está", concluye Carmen Calvo.

Sobre Cataluña la socialista también dice que "donde no se incumpla la legalidad, tiene que estar la política" y que en su opinión aunque "Torra hizo su proclama independentista, pero la Generalitat no toma ninguna decisión que no esté en el ámbito estrictamente legal", insistiendo en que "con una frase no se ataca al Estado". A los que sí ataca son a los que piden que se aplique otro 155 "quizá porque no tienen otra cosa que hacer en la política".

En otros asuntos, Calvo se muestra convencida de que habrá presupuestos, niega que haya problemas de coordinación en el Gobierno y sólo admite una rectificación que, eso sí, no deja de caer sobre las espaldas de una ministra concreta: "Sí hubo una rectificación, y no lo ocultamos: el contrato con Arabia Saudí. No calibramos las conexiones".

Por último, asegura que la cacicada para ningunear al Senado en la aprobación del techo de gasto "es una práctica de todos los parlamentos del mundo" en la que el Gobierno "sólo está moviendo piezas constitucionales, legales y legítimas". Por supuesto, niega a la Mesa del Congreso cualquier posibilidad de frenar la maniobra ilegal y dice que si ésta lo hace "será una situación insólita e inhóspita".