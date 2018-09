Pablo Casado censuró la estrategia del Gobierno con respecto al pulso separatista en Cataluña y se reafirmó en la necesidad de aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución. "Ya no hay margen de negociación y cesión con los independentistas", destacó en Onda Cero. A su juicio, nada hay que hablar "cuando alguien tiene una pistola encima de la mesa", en relación al "chantaje" de los separatistas.

El líder de la oposición, que aseguró que el PP "ha vuelto para quedarse", auguró que a Pedro Sánchez "le va a pasar como a Zapatero, que destrozó el Partido Socialista". Y, en relación a las polémicas que afectan a sus ministros, puso el foco en Dolores Delgado, la titular de Justicia. Recordó que Delgado va a ser reprobada en el Senado a instancias de su partido, que también reclamó en verano su dimisión por haber dejado a la "jurisdicción española absolutamente vendida" ante la querella en Bélgica contra el juez Pablo Llarena.

"El problema es la mentira" y el asunto "exige una explicación", destacó, tras hacerse públicos unos audios de la ministra con el comisario José Manuel Villarejo. Casado también defendió su decisión de forzar un debate monográfico en el Senado para que el presidente explique las dudas sobre su tesis doctoral.

Ya en el capítulo de los estudios, Casado se reafirmó en su decisión de no enseñar sus trabajos del curso doctoral. "Ya está bien", zanjó ante las preguntas de Carlos Alsina, después de que la fiscalía asegurara que no existe ninguna "anormalidad". "Lo siguiente será un trabajo de EGB", se revolvió, no sin preguntarse qué pasaría si todos los políticos tuvieran que enseñar "sus trabajos de bachiller, universidad o cursos de doctorado".