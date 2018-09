La todavía ministra Delgado definió a Marlaska como "un maricón" en su comida con Villarejo

Dolores Delgado aseguró este lunes en un pseudocomunicado que sólo recuerda haberse reunido con el excomisario Villarejo tres veces, sin embargo según los audios que está revelando el portal Moncloa.com la aún ministra se conducía con una insólita cercanía con el expolicía, tanto como para insultar a sus compañeros en la Audiencia Nacional, todo en presencia de Baltasar Garzón.

Así, según desvela este martes Moncloa.com en su segunda entrega sobre esta comida, Dolores Delgado definió al juez Grande Marlaska –hoy compañero en el Consejo de Ministros– como "un maricón", después de haberle pedido permiso a Garzón para "contar lo de este".

Siempre según los extractos que publica Moncloa.com –y que según Público.es habrían sido filtrados por el propio Villarejo–, parte de la conversación tiene un tono marcadamente homófobo y se hacen bromas en varias ocasiones sobre la homosexualidad –por otra parte abiertamente confesada por él mismo hace años– de Marlaska, con Delgado diciéndole a otro de los presentes, el también comisario García Castaño, que el entonces juez "te gusta y te pone y te motiva".

En otro momento la ministra responde a Villarejo, que habla de su gusto por las mujeres, y cuenta cómo le gustan a ella los hombres: "A mí me pasa lo mismo, a mí los tíos me gustan igual, tontitos nada. (…) Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza".

Tal y como destaca Moncloa.com Delgado también hace comentarios sorprendentes para una ministra de un Gobierno que se autodefine como feminista: "Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero", dice en un momento, mientras que en otro reconoce que no hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero con ventaja para las segundas: "No, no la hay [igualdad], tenemos una ventaja indiscutible".