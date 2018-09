Cuatro elementos diferentes pero complementarios forman parte de la nueva crisis de Canal Sur, como se conoce popularmente a la entidad pública Radio Televisión Andaluza. El primero, su descenso en niveles de audiencia y en calidad de programación. El segundo, disponer de un director "interino" desde hace 5 años y medio. El tercero, la no renovación de los miembros de su consejo de administración a pesar del peso político de Ciudadanos y Podemos, que siguen ausentes en él. El cuarto, la presunta inminencia de las elecciones autonómicas. La erupción se produce en un clima enrarecido de enfrentamiento sindical interno.

Hace unos días, su Comité Intercentros emitía un comunicado expresando, según informó incluso El País, "el malestar por el descrédito de la cadena y ha reclamado mejoras en la inversión, que se renueve el consejo de administración, así como vigilar la producción propia y la calidad de los contenidos". Además no quieren que siga de director interino el periodista afín al régimen socialista, Joaquín Durán, y que se explique el "hundimiento" de las cuotas de audiencia de la cadena autonómica.

Expresiones gruesas como"Canal Sur se está muriendo" o que la televisión pública andaluza es una rémora para el desarrollo andaluz y se aleja de los andaluces, están en boca de sindicalistas. La audiencia se ha reducido a la mitad desde 2008 (8,7% de cuota en estos momentos) y los órganos de dirección no se renuevan desde hace años. Su Consejo de Administración tenía que haberse renovado en 2014 y haber dado paso a Podemos y Ciudadanos en sus sillones, algo que no se ha hecho, por lo que el actual no representa a la totalidad del Parlamento.

La situación es tan grave que desde el Comité Intercentros se anunció la propuesta de un referéndum para exigir la renovación de la dirección de la cadena y de su consejo de Administración. Pero, casi inmediatamente, se ha dado paso a una crisis en las relaciones de los sindicatos. La UGT, ligada al PSOE, acusaba a CCOO de que tal propuesta consiste en una manipulación de la Asamblea Intercentros en la que tres de los cuatro sindicatos representados pidieron una reflexión que no respetó la presidencia de Comisiones, lanzando la propuesta a los medios de comunicación.

Sin embargo, CCOO ha respondido que salvo un sindicato, los demás, UGT y Agrupación de Trabajadores, debatieron el texto del comunicado que se aprobó y se envió a los medios de comunicación.

La mano de Podemos y Canal Sur

Además, el comunicado sobre el referéndum del pasado día 21 incluía una concentración este miércoles en la sede del Parlamento andaluz coincidiendo, atina Europa Press, con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Podemos para modificar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la RTVA, y con el de la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía. Por ello, especial relevancia en el debate está adquiriendo Podemos, partido tras el que los "oficialistas" ven la mano que está meciendo la cuna.

Recuerda Diario de Sevilla que, aunque el único modo de elegir al director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) es el recogido en el Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo del Parlamento, Podemos ha presentado una reforma de la ley en el Parlamento para que el consejo de administración de la RTVA eligiese por sorteo a un nuevo director. La iniciativa ha sido desautorizada por los juristas del Parlamento andaluz que consideran anti estatutario el método del sorteo.

Cierto es que de manera provisional. El objetivo de Teresa Rodríguez es impedir que PSOE y PP sigan bloqueando el necesario acuerdo parlamentario. Por ello, ha propuesto que el nuevo director surgiese de un sorteo a efectuar entre los actuales miembros del Consejo de Administración de solventar el bloqueo parlamentario. Pero no sería el único sorteo, puesto que si un año después se siguiera sin acuerdo parlamentario, habría otro para elegir otro director también provisional.

Esta iniciativa tiene lugar porque hace cinco años y medio que la RTVA tiene un director general "interino", Joaquín Durán, de la más íntima confianza socialista y miembro de una familia ligada a la cadena pública desde empresas privadas y puestos. Igualmente, consejo de administración tampoco tiene presidente y debió haberse renovado en 2014.

¿Por qué no hay acuerdo? Porque son necesarios tres quintos de los miembros del Parlamento, 66 votos, para el nombramiento de director y dada la composición de la Cámara, si no hay acuerdo entre PP y PSOE, que superan ese límite, tendrían que intervenir otros partidos.

La reacción de la Junta: defensa de su cúpula y una ley

Según la Junta, todas las televisiones "pasan por problemas y la RTVA no es una excepción" pero "también tiene a magníficos profesionales y directivos que seguro que están trabajando para abordar esos problemas y afrontar el modelo de televisión para los próximos años en una realidad que está cambiando", dijo el pasado viernes Juan Carlos Blanco, portavoz de la Junta en su comparecencia.

Sobre el comunicado firmado por el Comité Intercentros de RTVA y la posible celebración de un referéndum para reprobar a la actual dirección de la cadena, Blanco subrayó que de esa iniciativa se han desmarcado prácticamente todos los sindicaros que decían haberlo firmado, acusando veladamente a Comisiones Obreras de manipulación del resultado de la Asamblea.

Además, Susana Díaz tiene en marcha la tramitación de una Ley Audiovisual para regular el sector en Andalucía actualizando la normativa vigente que se ha quedado obsoleta. Pero no queda claro que contenga la reforma de la cadena pública en la línea expresada por todos los sindicatos: nuevo director, nuevo consejo de administración, más recursos materiales y humanos para impedir el hundimiento de la audiencia.

Precisamente, en el Pleno del Parlamento andaluz que se celebra este miércoles, comienzan los debates finales del proyecto de ley Audiovisual de Andalucía, que tendrá enfrente la propuesta ya mencionada de Podemos de modificación de la Ley de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).