Cataluña seguirá pidiendo dinero y no garantiza a Sánchez su apoyo a los presupuestos

Después de dos plantones a la titular de Hacienda, el vicepresidente catalán y de asuntos económicos, Pere Aragonés viajaba este martes a Madrid "como gesto de buena voluntad", cuentan fuentes del Gobierno de la Generalidad, en un momento en el que los independentistas empiezan a ver sintonía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Un acercamiento de posiciones que elogian en Cataluña, con el que están satisfechos aunque los independentistas sigan sin verlo suficiente. Prueba de ello es que, tan solo un día después de que Hacienda regalase a Cataluña otros 1.459 millones de euros de deudas pendientes, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès ha dejado claro en TV3 que "van a estar muy vigilantes a los cumplimientos" y que para nada van a dejar de seguir reclamando lo que consideran deuda pendiente del Estado que ellos cifran en 6.100 millones de euros más. Eso son, 1.600 millones más de lo que el propio Aragonès calculaba hace tan solo tres meses.

"Allá donde haya un euro que nos corresponda, nosotros estaremos allí defendiendo lo que es nuestro, no lo regalaremos, eso es lo que ellos querrían" ha dicho el también hombre fuerte de ERC que, para mayor presión al Gobierno de Pedro Sánchez, ha querido matizar que el acuerdo alcanzado ayer no significa que el presidente del Gobierno pueda contar con el apoyo de ERC a los presupuestos del año que viene después de que este martes la ministra de Hacienda afirmase que, aprobándolos, la promesa a Cataluña será más fácil de cumplir.

Dice Aragonès que "el pacto fue entre gobiernos, no entre partidos" y que "la negociación de las nuevas cuentas corresponde a los grupos parlamentarios". Para ello, insiste el dirigente separatista en que van a seguir presionando a Moncloa con un "gesto sobre los presos". Un movimiento por parte de la Fiscalía al que no van a renunciar si Pedro Sánchez quiere seguir manteniendo en pie la legislatura. "Si no hay presupuestos que busquen otras fórmulas para cumplir con sus promesas, pero ésto (los presos) no puede ser independiente al resto",ha sentenciado.