Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmase este fin de semana que "no sería lógico alargar la prisión preventiva a los presos separatistas si el juicio se retrasa", el primer secretario del PSC, Miquel Iceta también se suma a las presiones a los jueces y ha defendido en un desayuno informativo en Madrid que la prisión preventiva de los políticos independentistas, a su juicio, "está durando demasiado".

Se suma así, como ya lo ha venido haciendo desde hace meses el líder de los socialistas catalanes, a la gesticulación del Gobierno para contentar a los separatistasen pleno proceso de diálogo en marcha con Cataluña y en vísperas del segundo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra,en Barcelona, aunque sigue sin fecha.

Y no se queda aquí el primer secretario del PSC que vuelve a insistir, como hizo hace un mes en una entrevista en El Periódico de Cataluña, en que"no sabe cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña". Aún así, según Iceta "queda poco tiempo para el juicio y hay que dejar actuar a la justicia" y sobre un posible indulto, tal y como planteó la delegada del Gobierno este fin de semana, Iceta ha pedido que no se subvierta la presunción de inocencia.

Por último, para el líder del PSC "la mejor receta" para normalizar la situación en Cataluña pasa por"hablar ahora y negociar cuando se pueda" y priorizar "lo urgente, que es el autogobierno". Si no hay reconciliación, "habremos fracasado", según Iceta, que sigue fiando todo a la posibilidad de que los independentistas acaben cumpliendo la ley y se conformen con un referéndum para mejorar el autogobierno que desde Cataluña ya han rechazado hasta la saciedad.