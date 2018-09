Errejón avisa a Sánchez: la duración del Gobierno no depende de los independentistas sino de Podemos

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha reivindicado este viernes el papel de la formación morada como socia del Gobierno y ha asegurado que la "suerte" del Ejecutivo no depende tanto de la situación en Cataluña, sino de que el Gobierno se entienda con Podemos para pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Depende de si se entiende con Podemos en los Presupuestos, si el Gobierno se decide se pueden sacar adelante, hay números en el Congreso", ha afirmado en Antena 3 el dirigente de Podemos, quien ha defendido la necesidad de llegar a acuerdos con formaciones políticas diferentes, algo que "hay que aprender" en España.

Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara que si los independentistas priorizan el conflicto sobre la cooperación "habrá elecciones".

Sin PGE, Sánchez queda "comprometido"

Para Errejón, el Gobierno quedará "en una posición comprometida" si no aprueba las cuentas públicas porque se trata de la "discusión central".

"Es la ley que define las prioridades políticas. Si el Gobierno no aprueba queda en una situación comprometida porque el resto de su actuación, por muchas cosas que se invente de semana en semana, puede estar falta de materializaciones concretas", ha asegurado.

Volviendo al aviso de Sánchez a los partidos catalanes, ha pedido al presidente que apueste por negociar y llegar a acuerdos, en lugar de "pinchar el balón" y llevárselo, en un símil futbolístico sobre la hipotética maniobra del Gobierno de adelantar los comicios.

Los presos no van a supeditar los PGE

Errejón, alineado con varios miembros del Ejecutivo de Sánchez, ha dicho no entender por qué los líderes independentistas continúan en prisión preventiva, aunque ha rechazado que su situación vaya a supeditar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En otra entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Errejón ha asegurado que las formaciones independentistas no están "en disposición" de "condicionar las cuentas". "Aunque no lo digan ya hay quien está haciendo planes a medio plazo en España, no creo que vayan a pedir nada", ha asegurado sobre las formaciones independentistas.

Critica la prisión preventiva

Según el dirigente morado la situación de prisión preventiva se debería "ir deshaciendo", aunque descarta que las formaciones independentistas lo vayan a usar como moneda de cambio.

Ha explicado que lo vivido en Cataluña con el procés no justifica, a su juicio, las medidas de prisión preventiva. "En Cataluña han pasado cosas graves, pero sin violencia", ha subrayado.

Al tiempo, Errejón ha dicho que no entiende cómo el Estado español "no puede garantizar" la permanencia de los encausados en el procés en su domicilio, uno de los motivos que se esgrimen para la prisión preventiva. "¿Entonces en qué empleamos los recursos?", ha resumido.

"Tradición de la derecha"

Por otro lado, ha defendido que se critique al Gobierno si no se está de acuerdo con sus políticas pero ha puesto el acento en la "tradición", a su juicio, de la derecha en España de poner en cuestión la legitimidad del Ejecutivo.

"El PP y Ciudadanos están sumidos en ver quién incendia más cuestionando legitimidad del Gobierno, eso es peligroso", ha avisado, tachando de "tradición" que la derecha "cuestione la razón de existir" de los ejecutivos en los que no está presente. "Es peligroso", ha asegurado sobre este cuestionamiento, recordando que Sánchez obtuvo los votos de las Cortes para ser presidente, al igual que los recibió Rajoy.