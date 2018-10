Aznar: "No podemos estar en un golpe de Estado permanente con la complicidad del Gobierno"

José María Aznar cree que ya ha comenzado la recuperación del PP. "Me siento muy bien representado por Pablo Casado", destacó en Es La Mañana de Federico de esRadio. Nunca se había pronunciado públicamente con tanta nitidez sobre su sintonía con el nuevo líder de los populares. A su juicio, la militancia estaba "desconcertada" y "desperdigada", pero ahora vuelve a sentirse identificada con el discurso de Casado. "Estoy de acuerdo al 100%" con él, llegó a reconocer el expresidente.

Partiendo de esa base, Aznar, muy crítico con el rumbo político marcado por Mariano Rajoy cuando estaba al frente de la formación, dio por descontado que Casado "ha logrado parar la sangría de votos" y "ha empezado" a recuperar a aquellos votantes que se marcharon a Ciudadanos o Vox. "El PP está en situación de optar a ser el partido más votado en unas elecciones que espero que sean pronto", enfatizó en la entrevista que le hizo Federico Jiménez Losantos.

Cataluña centró buena parte de sus mensajes. Habló a las claras de "golpe de Estado" en activo y avisó de que España "va a estar atascada" hasta que "no se resuelva y mejore" la situación. "Alguien tendrá que decir en este país ‘hasta aquí hemos llegado’ (…) No podemos estar en un golpe de Estado permanente que no ha sido afrontado, se está consistiendo y que, encima, tiene la complicidad del Gobierno", alertó Aznar. Hasta en dos ocasiones, acusó a Pedro Sánchez de ser "cómplice" del pulso separatista.

El responsable de FAES se alineó con Casado y afirmó que "la ley de partidos está para aplicarla", no descartando la ilegalización de las formaciones separatistas. También abogó por aplicar de nuevo el artículo 155 de la Carta Magna. Y, en el capítulo educativo, aseguró que ya hay herramientas suficientes para garantizar la libertad en las aulas catalanas. "Si se produce un problema hay que actuar, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo", sostuvo, dando a entender que no se hace ahora pero tampoco durante el Ejecutivo de Rajoy, al que evitó criticar directamente.

Para el expresidente, que presentó su nuevo libro El Futuro es hoy, el objetivo ha de ser el "fortalecimiento" de la nación. "Es absolutamente indispensable, y se puede hacer con la Constitución", añadió. "Si reforzamos el Estado y tenemos un proyecto político, podemos tener un futuro brillante", dijo. Y se despidió dejando claro que Génova vuelve a ser su casa. "No tenga duda alguna de que en las próximas elecciones votará el PP", zanjó.