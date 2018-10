Casado dice que Sánchez está "arrodillado" ante el separatismo y apunta a la ilegalización de la CUP

Pablo Casado se acogió al discurso del jefe del Estado de hace justo un año para exigir a Pedro Sánchez firmeza ante el desafío separatista. "Recuerdo esas palabras y se las traslado al presidente. No puede seguir siendo rehén de los independentistas", declaró el líder de la oposición, que instó una vez más a aplicar ya un 155 más largo y contundente. Desveló que Sánchez no habla con él sobre Cataluña desde el pasado 2 de agosto, cuando tuvieron su primera toma de contacto en el palacio de la Moncloa.

El presidente del PP defendió una batería de medidas legislativas para frenar a los independentistas. La primera, aplicar la ley de partidos para exigir que condenen la violencia aquellos partidos que no lo hacen o avanzar en su ilegalización. Fuentes de la dirección nacional señalaron después directamente a la CUP, que rechazaron que los CDR hayan actuado con violencia. "Con la ley de partidos, se podría actuar contra ellos", aseguraron al más alto nivel.

Casado pretende modificar la ley de símbolos para que "se respete la neutralidad del espacio público" y "prohibir" que funcionarios y cargos públicos lleven lazos amarillos, que son "un insulto a la democracia española". Como tercera propuesta, reclamó tipificar en el código penal el delito de referémdum ilegal. También, solicitó la modificación de la ley de financiación de partidos "para que ninguna organización pueda recibir fondos públicos cuando está amparando el independentismo violento" y, por último, la reforma de la ley de acción exterior para cerrar las denominadas embajadas catalanas.

Todo ello, partiendo de la base de que habría que tomar el control de la administración catalana sin demora, según subrayó Casado. A su juicio, lo que tendría que hacer Sánchez es convocar a los líderes constitucionalistas para "hacer un frente común" y aplicar un 155 con personal del Gobierno sobre el terreno y que incluya la intervención de TV3 y la policía autonómica. "Quien el martes pedía un diálogo sin honor, al final va a padecer confrontación y deshonor", avisó al presidente, pidiéndole que deje la política de cesiones a los independentistas. En cambio, se felicitó por la unidad de discurso con Ciudadanos.

"Cataluña está descontrolada (...) es una autonomía sin ley, el parlamento es rehén de grupos que no defienden la democracia y el gobierno está acallada por un Gobierno cada vez más totalitario", resumió en otro momento de su intervención ante los medios, después de visitar las instalaciones del encuentro de emprendedores South Summit. No se cansó de ensalzar al Rey y rechazó que Mariano Rajoy tuviera reservas sobre su intervención de hace un año, como sí deslizan fuentes del PP.

Por su posición con respecto al pulso separatista, pero también a consecuencia de los escándalos que afectan a su Gobierno, Casado consideró que la legislatura está ya "acabada" y que Sánchez no tiene otra salida que adelantar los comicios. "Este Gobierno no puede seguir un día más, que convoque elecciones ya", le emplazó, no sin recordar que ya le solicitó que se someta "por dignidad" a una cuestión de confianza.