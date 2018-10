Después de acorralar al presidente del Gobierno para pactar un referéndum de autodeterminación "antes del mes de noviembre", el presidente catalán, Quim Torra ha enviado una carta al Palacio de la Moncloa para pedirle a Pedro Sánchez que concrete una fecha cuanto antes en la que sentarse a negociar los términos.

En una misiva en la que se dirige a Sánchez como "apreciado presidente", Torra le pone como condición que ese encuentro se celebre en el Palacio de la Generalidad "según acordamos el pasado mes de julio en nuestro encuentro en La Moncloa" y en las próximas semanas.

La carta de Torra.

Torra añade en la carta que "es imprescindible concretar los términos del diálogo para que realmente tenga una función resolutiva del conflicto político". El dirigente separatista le insta a hablar "de todo" y en eso incluye "su proyecto para Cataluña y el ejercicio del derecho a la autodeterminación", aunque se olvida y no menciona, en ningún momento la fecha límite del mes de noviembre tal y como este lunes lanzaba en el Debate de Política General en el Parlamento autonómico. "El pueblo de Cataluña merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy", escribe Torra que deja en manos de su gabinete el siguiente paso para concretar esta cita en Barcelona. Un encuentro que estaba previsto que se celebrase este mes de octubre aunque desde Moncloa nunca se llegó a concretar.

Una misiva a la que aún no ha contestado el Gobierno que, sin embargo, ya avanza que no es éste el momento para celebrar esa reunión. Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital avanzan que habrá posición de Pedro Sánchez, que se plasmará en una respuesta escrita manteniendo "las formas y la cordialidad", y se avanzará que no se reúnen las condiciones para celebrar el encuentro en estos momentos habida cuenta del ultimátum lanzado este martes por el presidente catalán contra el Ejecutivo central.

Una posición avanzada este martes por la noche por la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, en Moncloa: "No parece éste ser el momento más delicado para decidir una fecha para una reunión eventual", dijo en rueda de prensa en Moncloa. Las citadas fuentes gubernamentales explican además que el presidente catalán "parece no haberse enterado" de que ayer se produjeron dos reuniones en el marco de la comisión bilateral Estado/Generalitat en las que "se están consiguiendo avances" pese a los palos en la rueda de Torra.

Pese a todo, queda pendiente una comunicación verbal entre los gabinetes de ambos presidentes, tal y como se refleja en el final de la carta enviada por el presidente catalán. Pero a día de hoy el Gobierno no se muestra especialmente entusiasmado por descolgar el teléfono y se limitan a remitirse a una comunicación por escrito. De momento.