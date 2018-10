Casado: "Esto de cuatro partidos da para mucha foto pero no resultados positivos"

Pablo Casado aseguró que el PP trabaja para "volver" a la etapa de las "mayorías suficientes" una vez se ha constatado, a su juicio, que el sistema multipartidista es un fracaso. "Esto de cuatro partidos da para mucha foto pero para pocos resultados positivos para los españoles", afirmó en declaraciones a los periodistas. Después, se encontró con José Luis Ábalos en la presentación del libro de Carmen Remírez de Ganuza sobre la Princesa Leonor, y destacó la "responsabilidad de Estado" de ambas formaciones durante el relevo en la jefatura del Estado.

Para el líder de la oposición, urge que Pedro Sánchez convoque ya elecciones. "El Gobierno se cae a trozos, no da más de sí", destacó. "El tiempo nos ha dado la razón, la moción fue legal pero no tenía legitimidad. Sus propios socios de gobierno ni siquiera le están dando la posibilidad de aprobar los Presupuestos, legislar y gobernar", razonó. "Convoque cuando convoque, mi responsabilidad es tener al PP listo para ganarlas", añadió Casado, y fue entonces cuando reivindicó el bipartidismo.

Ya en la presentación de Remírez, el líder del PP se refirió a Cataluña y destacó el papel de la Corona. "Es el mejor garante de la unidad de España", proclamó, ensalzando el discurso de don Felipe de hace un año y dando por descontado que doña Leonor reinará el país. "En estos días tenemos que dar la batalla y la Casa Real la está dando. No queremos que rompan la España que hemos conocido", expuso, con Ábalos escuchando.

El líder de los populares y el ministro de Sánchez coincidieron en poner en valor la figura del monarca en un momento político como el actual, pero difirieron sobre la receta que aplicar en Cataluña. "Me duele España y me duele sobre todo por Cataluña, el problema más grave y las horas más graves se están viendo ahora allí", dijo Casado, que reclamó una vez más la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ábalos se revolvió: "El diálogo no es de débiles". Y aseguró que el independentismo "está más débil, más fragmentado y más desorientado" que hace un año, motivo por el que justificó la política de apaciguamiento de su Ejecutivo.