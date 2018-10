Rocío Monasterio (Vox): "Es un orgullo que 'El País' nos insulte"

Rocío Monasterio ha estado en Es la Mañana de Federico comentando la situación y la posibilidad de que sea la candidata de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. La conversación, sin embargo, ha empezado por el artículo que les dedica este jueves el periódico de Prisa, titulado La nueva extrema derecha irrumpe en escena e ilustrado con un grupo de personas con la mano en alto y la bandera con el águila de San Juan que estaban en el Valle de los Caídos y no tenía nada que ver con el partido que preside Santiago Abascal. Monasterio se ha mostrado encantada con la información: "Es un orgullo que El País nos insulte" ha dicho, recordando que "es el medio de la mentira y de la corrupción" y asegurando que "esta mañana me he despertado feliz porque ese artículo me reafirma en que lo estamos haciendo bien".

Sobre su candidatura en Madrid, Monasterio ha recordado que "en Vox votamos y no hemos votado todavía", pero ha admitido que se estará a esas primarias para ser candidata "probablemente en Madrid" y que "me encantaría" presentarse "a la alcaldía, porque me gustaría tener enfrente a Carmena".

La razón para ello es que "estoy vacunada contra los que vienen a acabar con la libertad de otros", algo que "son" la alcaldesa "Carmena y toda su tropa, a mí no me engañan", ha dicho.

Cataluña y la nación española

La responsable de política social de Vox ha comentado también el gesto de la portavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, sacando la bandera española. Ha dicho Rocío Monasterio que le encanta "que saquen la bandera de España" y espera "que sus compañeros de partido no la tachen de patriotera".

Sobre este gesto también ha dicho que en su partido hablan de "la nación española y de España" porque "es lo que está en juego hoy" por la deriva separatista. Para Monasterio es "una amenaza brutal" por todos esos partidos "que están unidos para debilitar a España".

Ha recordado que el problema separatista no es exclusivo de Cataluña y que "el objetivo es el mismo, acabar con la nación Española" además ha propuesto que se aplique el artículo 155 de la Constitución "en otros sitios de España".

Cree que "lo que pasa en Cataluña es la dejación de funciones del Estado" durante años por lo que piensa que "esto no se va a resolver en 5 años" sino que "es una carrera de fondo" que puede durar "40 años si hace falta". Para ello uno de los puntos fundamentales es "la lengua" y "garantizar que en cualquier lugar de España se puede estudiar en español".

En este sentido ha culpado a los dos grandes partidos "que no han tenido ningún interés en pararle los pies a los separatistas". Desde Vox quieren que se cumpla estrictamente las condenas y la ley porque "si fallamos en esto todo se desmorona". "El golpe lo tenemos que pasar nosotros" ha dicho Monasterio, que afirma que "necesitamos que la calle ruja para evitar que los golpistas salgan a la calle".

La "derechita cobarde" de PP y Cs

Otro de los asuntos que ha abordado Rocío Monasterio es el acto que van a celebrar el próximo domingo en la plaza de toros de Vistalegre, en Madrid, y la relación de Vox con PP y Ciudadanos. Sobre el acto del domingo ha contado que va a ser "importante". Además ha invitado "a gente de otros partidos que aman a España".

Sin embargo ella considera a PP y Cs como "la derechita cobarde" y que tienen diferencias ideológicas con Vox aunque les una "la defensa de la nación española". En este sentido "Vox no se va a equivocar de enemigo", ha dicho la responsable de política social que puntualiza que estarán "con aquellos que defiendan la nación española".

Por eso cree que "es fundamental" que Vox entre en el Congreso porque "va a embridar a aquellos que no se atreven a hacer el discurso" que hay que hacer y "les incomodarán en su cobardía".