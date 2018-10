Maite Pagaza ha elaborado un completo informe con docenas de casos concretos en los que se demuestra cómo de forma sistemática el separatismo está vulnerando los derechos de los niños. La eurodiputada de UPyD lo ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

"Un estado no puede soportar que los derechos del niño sean vulnerados", ha dicho Pagaza, "tienen que hacer algo, España no puede tolerar esto, el Gobierno no puede tolerarlo", ha asegurado, recordando que su informe indica exactamente "qué artículos de los derechos del niño o de la Constitución se están vulnerando", porque sistematicamente "ni la administración es independiente ni hay neutralidad ideológica en la escuela, y esto va contra los derechos más básicos".

Pagaza ha recordado casos como los de "niños de cuatro o cinco años fueron obligados a ir a casa con notas propagandísticas del independentismo, niños que han sido insultados por sus profesores porque sus padres son guardias civiles o policías o niños de ocho años usados en barricadas". La eurodiputada ha afirmado que "estamos viendo una forma de acoso institucional, esto es mucho más profundo de lo que los niños vivían" en el País Vasco, es mucho peor, es insoportable.

Para que el Defensor del Pueblo tome en consideración este informe lo han elaborado ordenando "todo lo que estaba publicado" y "ver qué había detrás". Con esta premisa esperan que ·así sea para el Defensor del Pueblo no hacer algo·. En Europa intentan demostrar cómo ·las entidades subestatales cuando tienen grandes poderes pueden hacer lo mismo que los Estados", ha dicho.

La eurodiputada de UPyD ha recordado que el adoctrinamiento se encuentra en el plan de 1990 de Jordi Pujol "y se va aplicando" en las décadas posteriores. Maite Pagaza ha señalado que lo que "no imaginaban" los nacionalistas es que "más del 50% de los catalanes se iban a revolver, que millones de españoles iban a sacar la bandera" ni tampoco "el discurso del Rey" del 3 de octubre.

La labor de los separatistas en Europa

Otro de los asuntos que la eurodiputada de UPyD ha analizado es el papel del Diplocat en la creación de una opinión favorable al separatismo en Europa y, especialmente, en los medios. En este sentido Maite Pagaza ha asegurado que "ellos llevan años utilizando recursos públicos y humanos" y que "nos llevan muchísima ventaja".

Ha recordado que cuando el golpe separatista "estuvimos muchos eurodiputados de distintos grupos y partidos pero aquello era un momento de reacción y todos los días estábamos haciendo alguna cosa. No teníamos tiempo de establecer una estrategia de largo recorrido".

Por eso ha afirmado que "hay que cambiar la estrategia y tenemos que unirnos todos" y que "el Gobierno tiene que cambiar esa comunicación" porque "es como ir con lanzas contra cañonazos". Maite Pagaza ha asegurado que "si no reconocemos que la situación es extraordinaria y que si tú quieres ganar a una situación de dogmatismo y pensamiento único tienes que poner toda la carne en el asador".

Sin embargo ha reconocido que pese a los esfuerzos del separatismo de ganar adeptos a su causa entre las principales instituciones europeas no consiguen su objetivo de tener "una marea de europarlamentarios".