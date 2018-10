Las "líneas moradas" de Pablo Iglesias para apoyar a Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes el "peso político sin precedentes a nivel estatal" que, a su juicio, tiene su formación desde el triunfo de la moción de censura y la llegada del PSOE al Gobierno; una influencia que están demostrando, según el líder morado, en el día a día y en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

"Nunca Podemos tuvo tanta influencia como ahora", ha presumido el líder morado durante su intervención al comienzo de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -el máximo órgano de dirección de su partido- que se celebra este viernes en el Círculo de Bellas Artes.

Según Iglesias, hasta los "adversarios" de Podemos reconocen que nunca antes habían tenido "tanta capacidad como ahora" para que su trabajo "tenga un impacto directo en la acción legislativa y en la acción de Gobierno".

No son un "convidado de piedra"

"Ha constado mucho llegar hasta aquí. Muchos nos hubieran querido como simple convidado de pierda, que hubiera permitido un Gobierno de Ciudadanos presidido por el PSOE, pero gracias a los inscritos nos mantuvimos firmes cuando fue necesario hacerlo, y gracias a ello, hoy tenemos influencia y aspiramos a gobernar en 2020", ha apuntado.

El líder morado ha comenzado su discurso precisamente haciendo una recopilación de los acuerdos que, según ha reivindicado, han conseguido cerrar con el Gobierno en los cuatros meses que lleva de mandato. "Para cuatro meses desde la moción, podemos sentirnos orgullosos de nuestro empuje", ha celebrado.

Así lo ha asegurado, cuando queda apenas una semana para cerrar con el Gobierno un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, según los tiempos que se ha marcado el partido morado: Podemos ha condicionado su apoyo parlamentario a las cuentas a que el documento que el Ejecutivo envíe a Bruselas el próximo 15 de octubre, como tarde, sea fruto de ese acuerdo con ellos.

A este respecto, Iglesias se ha mostrado optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo pero, al mismo tiempo, ha vuelto a avisar al Gobierno de que las cuentas deben reflejar "hechos" y avances porque si no, no podrán contar con su apoyo. "No renunciamos a cambiar este país y ponerlo al servicio de su gente", ha sentenciado.

"Líneas moradas" para el acuerdo de los PGE

En esta ocasión, Iglesias se ha referido a las medidas que Podemos considera prioritarias a la hora de llegar a ese acuerdo como "líneas moradas", entre las que están, por ejemplo acabar con los "privilegios fiscales" de las grandes fortunas y los "especuladores financieros", medidas para evitar la burbuja del alquiler y para bajar el precio de la luz, o para subir las pensiones.

"Si en estas materias no somos capaces de llegar a acuerdos satisfactorios, no habrá acuerdo de los Presupuestos. Tenemos que ser capaces de convertir en hechos el espíritu de la moción de censura. Nosotros queremos ser la garantía de que ese espíritu se traduce en números en los Presupuestos", ha enfatizado.

En este punto, Iglesias ha defendido que la aprobación de unas cuentas públicas que mejoren la vida de la gente es la mejor "vacuna" para evitar que el "bloque reaccionario" que conforman, a su parecer, PP y Ciudadanos, vuelva al Gobierno.

Según el líder morado, el PP y Ciudadanos, que también ha identificado como "el nuevo aznarismo", están tratando de "ocultar la agenda social, echando gasolina al fuego en Cataluña", y "azuzando la xenofobia, porque saben que están perdidos si en este país se debate sobre los problemas sociales reales".

"Si logramos que la gente perciba que aplicamos políticas concretas que garantizan su seguridad, el discurso de la extrema derecha no tiene posibilidad de imponer su agenda", ha asegurado. "Debemos mandar a la oposición por muchos lustros al bloque de extrema derecha de PP, Ciudadanos y Vox", ha enfatizado.

Para conseguir esto, es fundamental, según Iglesias, que el Gobierno "siga en la senda del diálogo" en Cataluña, y que los independentistas abandonen sus declaraciones "incendiarias" y apuesten por la "mesura y la responsabilidad".

"Evitar una pelea entre demócrtas" en Cataluña

"Evitemos que ninguna pelea entre demócratas devuelva a los reaccionarios al Gobierno", ha señalado Iglesias, situando al PSOE, Podemos y los independentistas en ese primer bloque de "demócratas", y al PP y Ciudadanos en el de los "reaccionarios".

"Juntos sacamos al PP del Gobierno y juntos debemos trabajar por el camino del diálogo y la democracia", ha ahondado Iglesias, quien también ha aprovechado este punto para reivindicar el republicanismo como el único proyecto que, a su juicio, puede garantizar esta vía.

A pesar de la mano tendida al Ejecutivo de Sánchez, y los acuerdos alcanzados y los que esperan alcanzar, el secretario general de Podemos ha reconocido también que hay cosas que, a su juicio, el Gobierno no ha hecho bien, y ante las que su formación no "titubea", como por ejemplo, las polémicas que han afectado a algunos ministros, y que han llevado al partido morado a exigir su dimisión.

"Vamos a ser coherentes con todo aquello que huela a cloaca, caiga quien caiga", ha avisado, haciendo referencia al caso que afecta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y las grabaciones que se hicieron públicas de su conversación con el excomisario de Policía, José Manuel Villarejo.

Eso sí, Iglesias ha reconocido que el Gobierno está siendo víctima de una "campaña mediática con aroma a cloaca", precisamente porque se ha aliado con Podemos. "No es una campaña dirigida al Gobierno sino a derrocar cuanto antes la posibilidad vigente de crear una mayoría alternativa de largo alcance frente al bloque reaccionario que representan PP y Ciudadanos", ha recalcado.