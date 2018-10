Los letrados del Parlament advierten: la cacicada de JxCat contra el Supremo puede ser ilegal

Un informe de los letrados del Parlament ha advertido este lunes de que la delegación de voto de los cuatro diputados de JxCat afectados por la suspensión del Tribunal Supremo podrían ser invalidados.

El informe, recogido por Europa Press, sostiene que el escrito que presentó JxCat para seguir votando por delegación no se adecua a la resolución que aprobó el pleno el 2 de octubre, porque no designan a un sustituto que ejerza sus derechos, sino que pretenden mantener la delegación de voto de estos diputados.

La Mesa había aprobado el escrito presentado por JxCat -los letrados ya lo habían rechazado-, y este lunes ha rechazado las peticiones de reconsideración de PSC, Cs y PP, pero el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha pedido un informe jurídico a los letrados.

Los letrados consideran que, pese a que el escrito hace referencia a la resolución aprobada por el pleno, "se limita a poner en conocimiento de la Mesa del Parlament que el portavoz del Grupo Parlamentario de JxCat continuará votando en representación de los referidos diputados".

Así, alertan de que los diputados de JxCat afectados por la suspensión no se acogen al mecanismo que aprobó la Cámara, es decir, que los diputados puedan designar a un sustituto, por lo que concluyen que "no pueden desarrollar los efectos jurídicos" previstos en la resolución.

De esta manera, los actos parlamentarios de estos diputados "son susceptibles de ser invalidados" y esto afecta, especialmente, a las votaciones en los plenos: "Si un parlamentario no es sustituido expresamente por otro, éste no puede ejercer el derecho de voto por delegación", avisan los letrados, y explican que la suspensión dictada por el Tribunal Supremo impide esta delegación. Por ello, si los diputados afectados por la suspensión votaran por delegación, "no podrían computarse válidamente".

Los letrados también han advertido de las consecuencias que podrían suponer la invalidación de los votos, como que se vulneraría el derecho fundamental de participación política del resto de diputados del Parlament.

Joan Ridao y también Xavier Muro

El informe, que se ha redactado en pocas horas, está firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Joan Ridao, a diferencia del último informe que hicieron los letrados sobre esta cuestión, que solo estaba firmado por Ridao.

Al final del informe han añadido que lo han emitido "únicamente sujeto al cumplimiento de los principios de objetividad, de libertad de conciencia y de independencia profesional".

Ahora está por ver si este informe supondrá algún cambio en la decisión de la Mesa, que se reunirá este martes a las 12, de aprobar la delegación del voto de los diputados de JxCat suspendidos.

Varios grupos de la oposición ya han anunciado medidas judiciales contra ello: si no se retiraran las delegaciones de votos, el PSC recurrirá al Tribunal Constitucional y Cs presentará una querella criminal contra los miembros soberanistas de la Mesa.