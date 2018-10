ERC estalla contra Puigdemont: "O aceptas la fórmula o vuelves para votar"

El matrimonio de conveniencia entre JxCat y ERC está más debilitado que nunca y los de Oriol Junqueras ya no se esfuerzan ni en disimularlo. Después de que el grupo de Puigdemont, siguiendo el dictado de Waterloo, haya decidido mantener la delegación de voto para no acatar la suspensión de sus diputados, el grupo de ERC ha vuelto a la carga para recriminarle que la bancada separatista haya quedado en minoría. No solo han perdido la mayoría absoluta sino también la simple teniendo en cuenta que el fugado Toni Comín tampoco votará.

Primero, desde la prisión de Lledoners, el líder de ERC, Oriol Junqueras ha escrito en la red social twitter para defender que "el acuerdo del día 2 de octubre ni les suspende ni les sustituye" y permite garantizar sus derechos como diputados. Añade Junqueras cargando contra Puigdemont que "por encima de todo se ha de preservar la mayoría independentista y no nos podemos permitir poner en riesgo la gesta del 21-D".

Minutos después, también en la red social, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas ha escrito: "A ver Carles Puigdemont, o aceptas la fórmula que permita que tu voto sea efectivo o vuelve para votar personalmente. Deja de pedirnos a los otros lo que tu no estás dispuesto a hacer".

A veure @KRLS o acceptes la formula que permet que el teu vot sigui efectiu o torna per fer-ho personalment. Deixa de demanar als altres el que tu no estàs disposat a fer — Jordi Coronas (@jordicoronas) 9 de octubre de 2018

De esta forma, tanto Junqueras como Coronas evidencian en público el rechazo total en las filas de ERC con la maniobra orquestada desde Waterloo y que por ahora imposibilita que los grupos separatistas puedan sacar adelante sus resoluciones en el pleno de este martes.