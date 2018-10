Ultimátum del PP a Sánchez: o comparece o forzará una comisión de investigación sobre su tesis

Pedro Sánchez no tendrá escapatoria, según el Partido Popular. En caso de que no rectifique y comparezca el día 23 en el pleno del Senado, forzará la creación de una comisión de investigación sobre su doctorado en esa misma Cámara, donde tiene mayoría absoluta. "Y ahí sí o sí tendrá que dar explicaciones si no quiere cometer un delito", aseguraron las fuentes consultadas. "Es una auténtica vergüenza democrática", se revolvió Ignacio Cosidó. "Se está riendo de todos los españoles", denunció Teodoro García Egea.

El Grupo Popular registrará "de forma inmediata" la petición de creación de una comisión sobre la tesis en caso de que antes el presidente no se retracte. El secretario general recordó sus palabras el 20 de septiembre, cuando aseguró que daría la cara en el Senado. "Queremos saber si plagió o no su tesis doctoral, así de sencillo", zanjó García Egea. "Está desacatando el mandato del Parlamento", añadió Cosidó desde el Senado. "¿Qué tiene que ocultar el doctor Sánchez para hacer esta clara vulneración de la Constitución?", se preguntó.

Según el PP, sí hay precedentes de comparecencias específicas de otros jefes del Ejecutivo, como hizo Mariano Rajoy en 2013 por la presunta financiación irregular de su formación. El artículo 110 de la Constitución establece que las Cámaras podrán convocar a los miembros del Gobierno para dar explicaciones, añadieron las fuentes consultas del Grupo Popular.

Pero, en caso de que Sánchez mantenga su negativa, habrá comisión de investigación. "El objeto será conocer la verdad de la tesis doctoral, si ha mentido y si existe plagio y engaño al conjunto de los españoles", razonó Cosidó. La cuestión es de tal gravedad, en opinión del PP, que la equipara a prácticas "propias de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como la española".