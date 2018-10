Tezanos presume en 'El País' de su gran invento demoscópico: la encuesta que "no pretende acertar"

José Félix Tezanos está rodeado por la polémica desde que fue nombrado presidente del CIS siendo aún miembro de la Ejecutiva del PSOE. La publicación del segundo sondeo de intención de voto del instituto demoscópico público multiplicó las críticas, ya que la nueva encuesta sustituye el análisis y las proyecciones que servían para calcular la intención de voto por simples fórmulas matemáticas cuyo resultado, casualmente, benefició al PSOE.

Seguramente la entrevista que publica este lunes El País no va a contribuir a rebajar esta polémica, ya que entre otras afirmaciones extemporáneas Tezanos dice que su método en el CIS no está pensado para descubrir lo que realmente quieren hacer los votantes, "no pretende acertar; no somos adivinos".

Tezanos asegura que "cuanto más especulativo sea" el modelo de análisis de los resultados "más riesgo de equivocarnos" y desprecia el trabajo de sus colegas asegurando que "las proyecciones de estos años han fallado", poniendo como ejemplo de ello las últimas elecciones… ¡en Suecia!

Según Tezanos "no hay modelos", por lo que hay que deducir que los sociólogos llevan décadas trabajando en el aire. En cualquier caso encuentra muy normal que ningún colega haya defendido su método ya que no sería necesario "defender una cosa obvia". No obstante, una pregunta después asegura que "¡muchos, todos!" los sociólogos defienden su sondeo y lo que hay es "una batalla política".

En otro momento de la entrevista afirma que "es imposible" ponderar la intención de voto real usando herramientas como el recuerdo de voto declarado y que en el CIS "nunca" se ha hecho tal cosa, cuando él mismo afirmó que se hacía hasta julio.

Bastante chocante resulta también una de las justificaciones que esgrime para su método en el CIS: "Nosotros sacamos lo que dice el ciudadano. Suponer que se equivoca y que hay que hacer un modelo de interpretación de lo que dice es propio de la psiquiatría". Para qué sirven, entonces, los expertos en demoscopia es algo que no llega a explicarnos Tezanos.