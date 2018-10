Colomines, mano derecha de Puigdemont: "Sin muertos, el proceso de independencia es más largo"

Agustí Colomines, el que fuese director de la Escuela de Administración Pública de la Generalidad –destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución– y ahora mano derecha del fugado Carles Puigdemont encargado del diseño de su nueva marca electoral (La Crida) ha desatado la polémica en una entrevista este lunes en la radio catalana La Xarxa en la que ha llegado a decir que parte de la culpa de que la independencia no se haya podido lograr, por ahora, es porque no ha habido muertos en las calles.

"¿Que ha habido muchas ingenuidades? Sí, no hay ninguna duda. Sobre todo si intentas hacer este experimento tan catalán de intentar una independencia sin un solo muerto. De momento, en todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra hemos decidido que no queremos muertos. Si decides que no quieres muertos, tardas más, el proceso es mucho más largo".

El ideólogo de la futura Crida es más partidario de escenificar una especie de confrontación permamente con el Estado y de enterrar la vía del diálogo pacifista con el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Normalizar qué? Mientras haya presos y exiliados, ¿qué quieren normalizar aquí? Es decir, a estos señores les meterán 35 años, y si nos pueden cazar a los demás nos meterán otros 35. Ellos lo que quieren es detenernos", ha dicho en esta emisora catalana.

Colomines apuesta por "forzar un referéndum", no esperar a "gestos" de un Gobierno que a su juicio no va a poner nada sobre la mesa y por lo tanto activar cuanto antes la vía unilateral, como reclaman las entidades que mantienen el ultimátum al presidente Quim Torra hasta el 21-D si no da pasos "reales y efectivos" hacia la desobediencia. Colomines ya expresó hace unos meses que el Ejecutivo estaba tratando a los separatistas como rehenes.

Agustí Colomines ha sido también muy crítico con el matrimonio de conveniencia entre JxCat y ERC a quienes les pide que rompan relaciones:"Creo que lo mejor es divorciarse y dejar a los hijos tranquilos"después de que las discrepancias internas entre los dos socios hayan provocado que los independentistas hayan perdido la mayoría absoluta en la cámara catalana. Exige a Torra que deje en manos de movimientos como la Crida la gestión del proyecto separatista y que él se dedique "a gobernar aunque sea la miseria de la autonomía".