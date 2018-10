Casado impone un discurso duro en Andalucía y asemeja a Díaz con la Cuba Castrista

Golpe sobre la mesa en Andalucía. Pablo Casado reivindicó el derecho y la obligación que, a su juicio, tiene el PP de criticar la gestión de la Junta. Después de que las declaraciones de Isabel García Tejerina soliviantaran a Juan Manuel Moreno y a buena parte de su dirección, el líder nacional entró en la precampaña advirtiendo a los suyos de que tienen que ir a por todas, y con un discurso duro. "Quiero ir al grano", avisó en un acto en Granada con cargos de su formación.

"Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como burladero para evitar unas críticas justas a su corrupción", aseguró Casado, que no citó expresamente a Tejerina. "Hartos de que cada vez que alguien osa criticar a la Junta se diga que estamos criticando a los andaluces", añadió, denunciando la "prepotencia" de Susana Díaz. Y remató contundente: "Aquí, como en la Cuba castrista, no se puede criticar al régimen".

En este contexto, el presidente popular pidió a los suyos que no se achanten, que alcen la voz. A su juicio, no van bien "ni la educación, ni la sanidad, ni el empleo" en la comunidad. Tampoco se gestionan adecuadamente "los recursos turísticos". Y todo ello sin olvidar la corrupción, según el relato de Casado. "No queremos llegar a la Junta para crear otro sistema clientelar. Queremos llegar para abrir puertas y ventanas, para que se pueda saber de verdad lo que se ha hecho con el dinero de los andaluces", se comprometió.

Por todo ello, quiso dejar claro una vez más que el PP no participará en ningún Gobierno en el que esté el PSOE por motivos de regeneración democrática. Y alertó, en línea con Moreno, sobre la posibilidad de que Ciudadanos acabe alineándose de nuevo con Díaz. "El PP no puede tolerar que un gobierno tan corrupto, ineficaz y prepotente siga hipotecando el futuro de Andalucía", exclamó en la presentación de los cabezas de lista a las candidaturas a las elecciones del 2 de diciembre.

Tal y como avanzó este diario, por orden de Génova, Juan Ignacio Zoido será el número uno por Sevilla mientras que José Antonio Nieto encabezará la candidatura por Córdoba. Dos personas de la entera confianza de María Dolores de Cospedal, ahora también de Casado, que se enfrentaron a Moreno en las primarias, donde el hoy candidato trabajó por los intereses de Soraya Sáenz de Santamaría.

"Es inasumible que en España gobierne un preso", se revolvió Casado en clave nacional, después del encuentro de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, en prisión por el golpe separatista. "Exijo que expliquen a qué fue Iglesias a la cárcel, a qué compromiso llegó con Junqueras", añadió, para a renglón seguido apuntar que el Gobierno "está arrodillado" ante los independentistas. Por ello, y también por unos Presupuestos -más aún tras la misiva de Bruselas- que él considera nocivos, exigió elecciones anticipadas. "Los ministros son escudos humanos para que Sánchez dure un día más en Moncloa", lamentó.