Casado deja claro que no cambiará su discurso: "Tenemos que seguir en nuestro sitio"

El discurso contundente de Pablo Casado parece no convencer a todos en el PP. No se discute su liderazgo, pero sí su estrategia para recuperar el voto perdido y continuar siendo la alternativa real de gobierno. "Debemos estar en el centro: si no es así, yo creo que no equivocaríamos", declaró Ángel Garrido este fin de semana en una entrevista en El Confidencial. Alfonso Alonso dio a entender que su líder se ha escorado a la derecha. "Ya se moderará, en política toda prudencia nunca es suficiente", apostilló en El Correo.

"Nosotros tenemos que estar en ese espacio de centroderecha moderada, el que nos da las victorias electorales", arguyó el presidente de la Comunidad de Madrid. La posición de Garrido hoy es delicada, toda vez ha transmitido su deseo de ser candidato en las próximas elecciones pero no está ni mucho menos confirmado. De hecho, en la dirección nacional ponen en duda que vaya a ser el elegido, aunque la última palabra la tendrá Casado. Por su parte, las apelaciones al "centro" de Alonso, de la máxima confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, han sido una constante en su trayectoria política. "Casado tiene un buen discurso y no rehuye los temas", quiso precisar el líder de los populares vascos.

Las quejas veladas a la estrategia de Casado llegan en un momento en el que ha tenido que dar un golpe sobre la mesa en Andalucía, imponiendo firmeza tras la polémica por las palabras de Isabel García Tejerina sobre la educación en la región."Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como burladero para evitar unas críticas justas a su corrupción. Hartos de que cada vez que alguien osa criticar a la Junta se diga que estamos usando a los andaluces", destacó el sábado en Granada, con Juan Manuel Moreno -que en un primer momento se revolvió contra Tejerina- a su lado. Y añadió: "Aquí, como en la Cuba castrista, no se puede criticar al régimen".

Así las cosas, en Génova se reafirmaron en su posición, y rechazaron que haya grietas internas. "Garrido y Alonso coinciden con Pablo. Tenemos que abarcar todo lo que esté a la derecha del PSOE", en palabras de un miembro de la dirección nacional. Pero "con un discurso claro, sin ambigüedades". Según las fuentes consultadas, de los últimos sondeos internos se desprende que Casado "está conectando con aquellos que se fueron" en época de Mariano Rajoy a Ciudadanos a Vox. "La mejoría en intención de voto es clara", enfatizaron.

"Ocupar el centro no es moverse de sitio", afirmó el propio Casado, que este lunes presentó la Fundación Concordia y Libertad junto a Adolfo Suárez Illana, presidente de la misma y que anunció que deja la actividad privada para centrarse en su relación con el PP. "Tenemos que seguir en nuestro sitio con nuestras raíces bien firmes", defendió el líder de la oposición, que este martes presentará el nuevo libro de José María Aznar. Y, teniendo claros esos principios, "ampliar nuestro espectro electoral". Sus armas para ir mejorando en las encuestas: "Defender la unidad de España, una política clara en materia de inmigración y la bajada de impuestos", según su entorno más próximo.